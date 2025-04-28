Servicepipe обнародовала результаты исследования активности ботов-парсеров во время апрельских распродаж

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, обнародовала результаты исследования активности вредоносных ботов, используемых для парсинга, на интернет-ресурсах магазинов люксового и масс-маркет сегментов. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Во время сезонных распродаж, которые прошли в начале-середине апреля 2025 г., на сайтах магазинов в сегменте масс-маркета было заблокировано на 30% больше ботов-парсеров, чем в 2024 г. Изменение аналогичного показателя у ресурсов премиум-брендов, которые также проводили распродажи прошлых коллекций в апреле 2025 г., в свою очередь, осталось в рамках статистической погрешности по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Частота запросов у отдельных игроков в сегменте масс-маркета весной 2025 г. достигала 750 тыс. в минуту, что существенно для ботнета, ставящего своей целью получить информацию. Для сравнения, у люксовых брендов тот же показатель не превышал 90 тыс. запросов в минуту.

«Во время распродаж e-commerce сталкивается с “жестким” парсингом, который в большинстве случаев является попыткой “промониторить” наличие товаров и цены на сайте-конкурента, чтобы снизить их на популярные позиции на своем ресурсе, — сказал руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин. — Причина изменившегося поведения ботоводов кроется именно в том, что в люксовом сегменте переманить клиента на другой ресурс таким способом стало гораздо сложнее, потребители, покупающие товары премиум-класса, чаще всего ориентируются на репутацию бренда и уникальность продукта, а не на низкую цену, что делает люксовые марки менее интересными целями для подобного типа ботнет-атак».