StormWall: в I квартале 2025 года Индия стала главной мишенью хакеров, а Россия снова попала в десятку самых атакуемых стран

Компания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от современных киберугроз, провела анализ DDoS-атак на глобальном уровне по итогам I квартала 2025 г. В рамках исследования было выявлено, что в топ-3 самых атакуемых стран в данном периоде вошли Индия, Китай и США. Россия занимает 9 место в рейтинге самых атакуемых стран по итогам I квартала этого года, продолжая оставаться важной мишенью для хакеров.

В I квартале 2025 г. Индия стала наиболее пострадавшей страной в мире от DDoS-атак (18,1% от общего числа всех инцидентов). Злоумышленники яростно атаковали финансовые и транспортные компании в данном регионе, а также от действий хакеров пострадал государственный сектор. Атаки на индийские компании были организованы политически мотивированными хактивистами и связаны со сложной геополитической ситуацией в регионе. На 2 месте рейтинга самых атакуемых стран оказался Китай (16,2%), где также наблюдается трудная геополитическая ситуация. В последнее время значительно обострился конфликт между Китаем и Тайванем, что привело к значительному росту атак на Китай. США занимают 3 место рейтинга с показателем 14,7%. Большинство атак на американские компании были организованы хакерами с целью получения коммерческой выгоды.

Эксперты выявили, что по итогам I квартала 2025 г. на 4 позиции рейтинга самых атакуемых стран находится Япония (12,3% от общего числа всех атак). В начале этого года злоумышленники запустили ряд мощнейших атак на японские транспортные, финансовые и телеком-компании. Тайвань оказалась на 5 месте списка с показателем 10,2%. Большинство DDoS-атак на Тайвань были организованы китайскими хактивистами, которые атаковали правительственные организации Тайваня, а также ключевые отрасли экономики страны. Причиной такого сильного всплеска атак на Тайвань стало дальнейшее развитие конфликта между Китаем и Тайванем и значительное ухудшение геополитической ситуации.

В Европе геополитическая ситуация также является непростой. Это сильно влияет на ситуацию с DDoS-атаками. В I квартале 2025 г. Бельгия снова оказалась в десятке самых атакуемых стран мире, заняв 6 позицию рейтинга (9,7%). В основном, атаки были организованы политически мотивированными хакивистами, которые пытались выразить недовольство работой Европарламента с помощью DDoS-атак.

Саудовская Аравия занимает 7 позицию рейтинга самых атакуемых стран, оставаясь привлекательной целью для хакеров (6,8%). Поскольку Саудовская Аравия является одной из самых богатых стран Ближнего Востока, злоумышленники активно атакуют предприятия региона с целью обогащения. В данной ситуации киберпреступники стремятся к коммерческой выгоде. Италия расположилась на 8 позиции рейтинга с показателем 4,1%. В основном хакеры атаковали итальянские компании с целью вымогательства и шантажа.

Россия уже долгое время входит в десятку самых атакуемых стран. По итогам I квартала 2025 г. страна оказалась на 9 месте рейтинга с показателем 3,7%. Несмотря на то, что количество атак политически мотивированных хактивистов на российские компании в начале этого года заметно снизилось, было выявлено большое количество атак обычных хакеров, которые стремились к коммерческой выгоде. В связи с большим интересом киберпреступников к российским компаниям в коммерческих целях, уровень атак в стране продолжает оставаться довольно высоким.

На 10 месте рейтинга находится Швейцария с показателем 2,8%. В основном атаки на швейцарские компании были организованы обычными хакерами с целью обогащения. Атаки на остальные страны занимают 1,4%.