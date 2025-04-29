Эксперты «Монк Диджитал Лаб» выявили основные причины ИТ-сбоев на крупнейших предприятиях России

Эксперты «Монк Диджитал Лаб» провели анализ ИТ-сбоев на крупнейших российских предприятиях по итогам I квартала 2025 г. и выявили основные причины возникновения данных инцидентов. Анализ показал, что причины сбоев разнообразны — от технических аварий до целенаправленных атак. Для анализа были использованы данные клиентов компании. Об этом CNews сообщили представители «Монк Диджитал Лаб».

Аналитики «Монк Диджитал Лаб» определили ТОП-5 самых важных причин сбоев в I квартале 2025 г. в России. На первом месте находятся технические сбои инфраструктуры (53% сбоев возникли по этой причине). Более половины инцидентов связаны с отказом оборудования, каналов связи или ПО из-за износа или перегрузок. Вторую позицию занимают ошибки релизов и обновлений (данная проблема вызвала 19% сбоев). Человеческий фактор в процессе внедрения изменений стал серьезной причиной ряда сбоев. Неправильно проведенные технические работы могут выводить из строя сервисы на длительное время. У многих компаний отсутствует мониторинг пользовательского опыта и налаженная схема дежурств, из-за чего сбои после релизов выявляются с опозданием. На третьем месте расположились кибератаки и злонамеренные действия (16% инцидентов произошли из-за этого). В условиях обострившейся киберобстановки значительно вырос вклад DDoS-атак и взломов в общую статистику инцидентов.

Импортозамещение и технологические риски также являются одним из важнейших факторов, влияющих на возникновение ИТ-сбоев (эксперты зафиксировали 8% инцидентов, случившихся по этой причине). Переход на отечественные решения, хотя и необходимый, краткосрочно повысил риск сбоев. Стремительная миграция на новые платформы без достаточного опыта эксплуатации привела к росту ошибок конфигурации и совместимости. Также были выявлены случаи нестабильной работы самописного ПО, созданного взамен ушедшего.

Наконец, последней причиной являются ошибки персонала и технологические сбои (4% инцидентов возникли из-за этой проблемы). Человеческий фактор проявляется не только при релизах, но и в рутинной эксплуатации. Неправильные настройки, просроченное обслуживание и запоздалое реагирование усугубляют многие аварии. Человеческие ошибки при обслуживании автоматизированных систем — одна из причин внеплановых остановок, наряду с поломками оборудования и ИТ-инфраструктуры. Управленческие недочеты (недостаток резервирования, неотрепетированность плана аварийного восстановления) тоже можно отнести сюда: они не вызывают сбой напрямую, но определяют тяжесть последствий.

«В настоящее время число сбоев на российских предприятиях постоянно растет. С целью снижения числа и тяжести будущих сбоев, мы рекомендуем использовать системы наблюдаемости, а также внедрить процессы on-call и реагирования 24/7, поскольку наличие дежурной команды и системы оповещений сокращает время реакции на сбой с нескольких часов до нескольких минут. Кроме того, необходимо регулярно проводить оценку устойчивости инфраструктуры и стресс-тесты», — отметил Николай Ганюшкин, управляющий партнер «Монк Дидижтал Лаб».