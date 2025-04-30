GS Labs и Kinescope реализуют совместные проекты по кибербезопасности

GS Labs (входит в холдинг GS Group) и Kinescope объявили о совместных планах по реализации проектов в области кибербезопасности, а также поиску и внедрению решения в области мониторинга авторских прав. Сотрудничество компаний предусматривает расширение механизмов контроля над нелегальным распространением контента, обмен технологиями и научными разработками в области защиты контента. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

Речь идет о тестировании продукта, разработанного GS Labs – «Роскрипт-М». В основе данного решения лежит технология Watermarking, которая включает в себя внедрение невидимых водяных знаков в мультимедийные файлы, что позволяет защитить авторские права. Продукт предусматривает возможность как локальной установки, так и внедрение по модели SAAS. По словам директора департамента продаж и маркетинга GS Labs Алексея Гойло, «Роскрипт-М» отвечает современным требованиям к инфраструктуре и обеспечивает максимальную производительность при сохранении высокого уровня безопасности контента.

«Современные решения в области защиты цифровых прав – это комплекс таких технологий, как DRM-шифрование и цифровая форензика, интегрированных в рамках стриминговых сервисов заказчика и направленных против различных векторов атак. Речь идет о гибридной стратегии безопасности видео контента от нескольких вендоров, реализуемой «под ключ». Наша коллаборация с GS Labs абсолютно органична, мы не только дополняем друг друга с точки зрения экспертизы, но и предоставляем готовую облачную инфраструктуру для валидации гипотез и масштабирования подобных сценариев для конечных заказчиков», – отметил сооснователь видеоплатформы Kinescope Александр Павлычев.