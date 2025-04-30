«МТС Юрент» и Госавтоинспекция Ставрополья составили план по снижению аварийности на электросамокатах

МТС совместно с собственным сервисом кикшеринга «МТС Юрент», Госавтоинспекцией Ставрополья и министерством образования Ставропольского края разработали и подписали программу мероприятий по профилактике аварийности на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) с участием несовершеннолетних. В течение активного сезона катания участники программы проведут совместные акции, мероприятия и занятия в школах ПДД, направленные на формирование культуры пользования электросамокатами и велосипедами у ставропольцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первое мероприятие по формированию безопасного поведения на мобильном транспорте состоялось во время фестиваля «Российская школьная весна». Инструкторы кикшеринга, совместно с Госавтоинспекцией и отрядом Юных инспекторов движения рассказали участникам фестиваля и ставропольцам, как правильно кататься на самокатах и какие правила следует соблюдать.

До конца 2025 г. участники соглашения проведут еще несколько десятков подобных мероприятий. Это будут открытые уроки и классные часы на базе школ, спортивных учреждений и летних лагерей по вопросу ограничения использования СИМ лицами младше 18 лет. Пройдут занятия на знание ПДД для самокатов. Будет размещена социальная реклама, в том числе на городском транспорте, информирующая о правилах катания на самокатах и велосипедах.

В рамках программы будут организованы «Школы безопасного вождения», где взрослые и подростки смогут ознакомиться с ПДД для самокатов и научиться культурно управлять самокатом на практике. Одна из важных составляющих, которая предусмотрена планом мероприятий, – это работа с родителями. Именно они покупают опасные двухколесные игрушки свои детям или передают свои аккаунты для использования прокатных самокатов совсем маленьким детям, чем создают для них серьезную опасность.

«Только с начала этого года в Ставрополе мы заблокировали более 120 аккаунтов несовершеннолетних. Помимо мероприятий, которые мы будем проводить совместно с Госавтоинспекцией и министерством образования, мы продолжим усиливать и собственные инструменты по контролю поездок. Сейчас возраст пользователей проверяется с помощью МТС ID. Совместно с другими операторами мы прорабатываем возможность верификации пользователя с помощью Госуслуг, что позволит еще тщательнее устанавливать возраст пользователей», – сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.

Согласно правилам «МТС Юрент», пользоваться шеринговым самокатом сервиса могут только лица, достигшие 18 лет. За передачу управления самокатом ребенку или подростку кикшеринг увеличил штраф в три раза – до 30 тыс. руб. Такой аккаунт также ждет блокировка в сервисе.