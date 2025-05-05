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Эксперты «Солара» предупреждают о росте веб-атак на сайты энергетических компаний в РФ

Эксперты сервиса защиты веб-приложений (WAF) ГК «Солар» фиксируют всплеск веб-атак на сайты российских энергетических компаний. В последнюю рабочую неделю перед майскими праздниками (28-30 апреля 2025 г.) число веб-атак на онлайн-ресурсы только одной компании из данной отрасли выросло в два раза в сравнении с аналогичным периодом неделей ранее. Все удары были отражены сервисом WAF «Солара». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Примечательно, что большая часть (58%) зафиксированных событий — это автоматическая блокировка атак с IP по черным спискам, созданных вручную специалистами сервиса и центра исследования киберугроз Solar 4RAYS. Технология такой блокировки основана на сложных правилах и опыте экспертов, которые заранее предугадывают сценарии атак. Остальные 42% — это сканеры, которые ищут уязвимости в веб-приложениях с помощью автоматизированных инструментов для последующего нанесения ударов.

Энергетические компании сегодня – лакомая цель для киберпреступников, так как бесперебойная работа данной отрасли важна для всей страны. Процессы таких компаний автоматизированы, но не всегда защищены на должном уровне, а любая утечка данных или сбой может привести к серьезным последствиям.

Именно поэтому защита веб-приложений, особенно с личными кабинетами и персональными данными, должна быть не разовой акцией, а постоянным, круглосуточным процессом, за которым должны стоять опытные специалисты. Только так можно не просто реагировать на атаки, а опережать их, сохраняя устойчивость и доверие к энергетике страны.

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