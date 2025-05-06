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Киберэксперт о возвращении Windows: новые вызовы кибербезопасности

В российском корпоративном секторе после новости о возвращении операционной системы Windows ряд организаций принимает решение вернуться к привычной платформе. Как заключает киберэксперт, менеджер продукта «Блокхост-Сеть 4» компании «Газинформсервис» Константин Хитрово, это создает новые вызовы для обеспечения информационной безопасности. Дело в том, что смешанная среда — комбинация Windows и различных дистрибутивов Linux — усложняет задачу централизованного управления защитой. Традиционные подходы, заточенные под однородную среду, в таких условиях оказываются неэффективными. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

«Проблема заключается в необходимости применения разных инструментов и политик безопасности для разных операционных систем. Это увеличивает административную нагрузку, повышает количество уязвимостей и вероятность влияния человеческого фактора и, как следствие, увеличивает риски. Отсутствие единого окна управления защитой конечных точек может привести к образованию "белых пятен" в системе безопасности, которые злоумышленники могут использовать для проникновения в корпоративную сеть», — сказал Константин Хитрово.

Перед ИТ-специалистами стоит задача оптимизировать процессы управления безопасностью в условиях многоплатформенной среды, минимизируя риски и улучшая защиту критически важных данных. Эксперт объясняет: «Возвращение Windows в корпоративные сети России подчеркивает необходимость поиска комплексных и гибких решений в сфере информационной безопасности. Вопрос не только в выборе самой системы защиты, но и в способности организации эффективно ее использовать и поддерживать. На рынке существуют решения, предлагающие единую точку управления безопасностью для разнородных платформ. Например, некоторые системы защиты, такие как "Блокхост-Сеть 4", предоставляют возможность централизованного управления политиками безопасности для Linux, Windows и UEFI-клиентов. Вопрос совместимости и интеграции с существующими системами также является критическим».

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