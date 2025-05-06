В Красноярском крае 1700 семей выбрали безопасность с «Ростелеком Ключ»

С начала 2025 г. к интеллектуальной видеодомофонии платформы «Ростелеком Ключ» присоединились 1700 семей из Красноярска и других крупных городов края. Большинство из них — новоселы, переехавшие в современные многоэтажки. В общей сложности в регионе насчитывается уже более 20 тыс. пользователей цифрового сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

С помощью «Ключа» клиенты могут управлять домофонами удаленно: через мобильное приложение получать уведомления о визитах гостей и контролировать доступ в помещения. В режиме онлайн наблюдать за происходящим на придомовой территории и при необходимости использовать записи событий, хранящиеся в облачном архиве «Ростелекома».

Почти половина жителей новых высоток предпочитает открывать двери подъезда с помощью мобильного приложения, а не привычного магнитного ключа. Функция работает даже при отсутствии интернета на смартфоне. Для входа в подъезд достаточно ввести специальный временный код на домофонной панели, который отображается в приложении.

Наталья Баженова, директор по работе с массовым сегментом Красноярского филиала «Ростелекома»: «Мы внимательно изучаем потребности людей и следим за рыночными трендами, чтобы активно развивать цифровую инфраструктуру в регионе. Продукты “Ключа”, в том числе домофония, нацелены на повышение безопасности и комфорта людей. Увеличение количества пользователей этой платформы свидетельствует об их интересе к домашним цифровым услугам и доверии к технологиям».

В рамках «Ростелеком Ключ» также предлагаются комплексное видеонаблюдение, умные счетчики, шлагбаумы, системы контроля и управления доступом (СКУД) и др.