Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

В Якутии число мошеннических звонков выросло почти в два раза

МТС и сервис «Защитник» проанализировали мошенническую активность в I квартале 2025 г. За три месяца в Республике заблокировано почти 10 млн спам-звонков — это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым активным для мошенников месяцем в Якутии стал март 2025 г.: тогда было зафиксировано 3,7 млн попыток обмана. Самый «спокойный» месяц — февраль 2025 г., с 3 млн звонков. Для сравнения, в феврале 2024 г. количество подобных вызовов составляло 1,6 млн.

Основные схемы обмана остались прежними: чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций или предлагали пройти опросы. Максимальное количество спам-звонков на одного пользователя Якутии превысило 6,5 тыс. раз, а суммарная продолжительность заблокированных разговоров достигла почти 2,4 млн минут.

«Спам-звонки учащаются, и это тревожная тенденция. Мошенники постоянно усложняют свои методы, поэтому даже самым бдительным людям самостоятельно защититься бывает трудно. В таких случаях полезен «Защитник» — наш сервис, который блокирует спам, а при подключении дополнительной функции может предупредить абонента о возможной опасности прямо время разговора», — отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главному органу кибербезопасности США хотят урезать финансирование на $500 млн. Он увлекся интернет-цензурой и забыл о прямых обязанностях

Microsoft принудительно устанавливает на ПК обновление, способное «убить» ОС Windows 11. Пользователей никто не спрашивает

Microsoft отказалась устранять дыру в сверхважной «фишке» Windows. Если ее исправить, все сломается

Власти России научились блокировать VPN-протокол, который маскируется под обычный трафик

Инженеры Oracle спровоцировали многодневный сбой ПО в десятках больниц. Врачи экстренно перешли на бумажные документы

Облака бесполезны в борьбе с хакерами. Они неспособны защитить даже тех клиентов, которые платят за безопасность

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Что делать, если в смартфоне постоянно не хватает памяти: пошаговая инструкция

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад
Показать еще