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«МегаФон» подключил побережье Сочи к «умной» охране

В преддверии летнего сезона «МегаФон» расширил и модернизировал существующую цифровую систему для обеспечения безопасности местных жителей и гостей города. С ее помощью ведется онлайн-мониторинг на пляжах курорта и оперативно сообщается о внештатных ситуациях городским службам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В рамках программы «Безопасный город» специалисты «МегаФона» спроектировали и создали общегородскую цифровую структуру сбора и обработки информации на пляжах Большого Сочи. В рамках проекта было установлено свыше 220 камер видеонаблюдения с уникальной функцией распознавания лиц. Камеры охватывают порядка 5 километров прибрежной зоны и представлены в трех видах: купольные — дают общий обзор территории, поворотные — фокусируются на определенных участках, тепловизионные — помогают обнаружить человека в воде в темное время суток.

Вся информация с городских видеокамер одновременно отправляется в центр обработки данных и в городской ситуационно‑аналитический центр. К каждому видеофайлу автоматически добавляются метаданные — текстовые описания, которые позволяют алгоритмам мгновенно идентифицировать нужные объекты и события.

Если произойдет экстренная ситуация, программа по метаданным отреагирует за считанные секунды и передаст информацию аналитическому центру при условии попадания в объективы камер. Ранее такой поиск бы занял несколько дней. Записи хранятся длительное время, что помогает, например, расследовать преступления.

«Важно, чтобы в Сочи работала современная система безопасности, учитывая популярность курорта и ежегодное увеличение туристического потока. Продукт, созданный с применением нейронной сети и искусственного интеллекта, представляет собой комплексное решение для обеспечения безопасности жителей и гостей курорта. Это социально значимый проект, и уже более 12 лет порядка двух тысяч камер помогают сотрудникам правоохранительных органов в обеспечении комплексной безопасности Большого Сочи», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

С начала 2025 г. туристический поток в Сочи вырос на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Наиболее частыми визитерами стали жители Москвы и Санкт-Петербурга, Самарской, Свердловской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской областей.

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