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Angara Security выпустила новую версию системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control

Компания Angara Security объявила о выходе новой версии системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control (Blazar NAC). Версия 1.1 включает ряд важных изменений, направленных на повышение удобства использования, улучшение защиты данных и упрощение процессов администрирования. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Интерфейс системы, благодаря полному редизайну, стал более интуитивным и удобным для пользователей. Для усиления безопасности введена поддержка интеграции с каталогами пользователей организации, что позволяет администраторам осуществлять вход в систему с использованием корпоративных доменных учетных записей. Это повышает уровень защищенности инфраструктуры и облегчает управление системой.

Новая версия Blazar NAC теперь предлагает инструменты для автоматического профилирования подключаемых устройств на основе различных источников идентификации (RADIUS-запросы, OUI-код, DHCP fingerprint), позволяя получать точные данные о типах и характеристиках используемых устройств.

Также улучшены процессы администрирования политик доступа. Новый механизм позволяет настраивать единый набор правил аутентификации и авторизации, в дальнейшем применяемых ко всей инфраструктуре предприятия. Администраторы смогут менять порядок обработки политик, упрощая настройку правил сетевого доступа.

Еще одним важным нововведением стала возможность экспорта данных из основных разделов системы. Эта опция делает возможным дальнейший анализ и обработку информации вне самой системы, используя сторонние аналитические средства.

«Новая версия Blazar NAC подтверждает нашу приверженность созданию эффективных решений в области информационной безопасности. Мы активно развиваем продукт, обладая всеми необходимыми ресурсами и компетенциями для внедрения новых функций и совершенствования существующих возможностей», - отметил Александр Черных, директор Центра разработки Angara Security.

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