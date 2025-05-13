Больше половины россиян скачивали непроверенные приложения из Интернета

Исследование магазина приложений RuStore и F6, разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью, показало, что 78% пользователей удаляли приложения из-за сомнений в его надежности. 53% опрошенных хотя бы раз устанавливали приложения из неофициальных источников. Эти пользователи находятся в зоне риска, поскольку могут «заразить» свои Android-устройства вредоносными программами, в том числе CraxsRAT и NFCGate. Об этом CNews сообщили представители F6.

Исследование проведено с помощью HiTech Mail, в нем приняли участие 3200 человек.

Тем не менее, большинство пользователей осознанно подходят к цифровой безопасности: 90% избегают переходов по подозрительным ссылкам, 84% используют разные пароли для различных сервисов, 78% ограничивают доступ приложений к функциям устройства при установке, 70% включили двухфакторную аутентификацию. Однако о последней возможности все еще не знают 10% респондентов.

Для безопасности смартфона 47% пользователей предпочитает установку только из проверенных магазинов приложений, 16% проверяют телефон антивирусом после установки, а 10% признаются, что вообще ничего не делают и вообще не беспокоятся.

«Многие пользователи до сих пор устанавливают приложения из непроверенных источников, рискуя своими данными и устройством. За такими сомнительными сервисами почти всегда скрываются вирусы или опасное программное обеспечение. Чтобы не попасть на такие уловки, скачивайте приложения только из проверенных ресурсов, как RuStore», — отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Как отмечают аналитики F6, киберпреступники активно атакуют пользователей, которые рискуют устанавливать мобильные приложения из сомнительных источников: неофициальных магазинов, с форумов, по ссылкам или из SMS.

Среди самых опасных киберугроз 2025 г., по данным F6, – Android-троян CraxsRAT и вредоносные версии легитимного приложения NFCGate, используемые для кражи денег с банковских счетов. Согласно аналитике F6, в марте 2025 г. в России насчитывалось около 200 тыс. скомпрометированных Android-устройств, на которых было установлено такое вредоносное ПО под видом полезных приложений.

Чаще всего злоумышленники маскируют эти вредоносные программы под приложения госсервисов или несуществующих госструктур мобильных операторов, антивирусов, программы для бесконтактных платежей и «теневые» версии Telegram.

«Установка приложений из неофициальных источников, особенно для Android-устройств, значительно увеличивает риск заражения троянами удаленного доступа. Такие программы предоставляют киберпреступникам широкие возможности: например, дистанционно управлять устройством пользователя, выполнять различные действия без его ведома. Злоумышленники часто встраивают вредоносное ПО в модифицированные версии популярных приложений, которые затем распространяются через сторонние магазины или форумы», – сказал руководитель департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 Дмитрий Ермаков.