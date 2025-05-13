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Финансовый сектор Дальнего Востока внедряет PT NGFW совместно с MONT и «Акцент»

ИТ-интегратор «Акцент» при поддержке группы компаний MONT поставил заказчику первый на территории Дальневосточного федерального округа PT NGFW – российский межсетевой экран нового поколения для высоконагруженных систем. Решение было интегрировано в цифровой контур дальневосточной компании, одного из лидеров финансового рынка региона. Об этом CNews сообщили представители MONT.

PT NGFW — это российский межсетевой экран нового поколения. Этот инструмент предназначен для усиления сетевой безопасности путем харденинга маршрутов и минимизации рисков нежелательных событий. Межсетевой экран определяет более 4500 приложений и подприложений, включая популярные российские сервисы, такие как «», «Госуслуги», «Яндекс», VK и «Битрикс». Благодаря собственным декодерам и парсерам межсетевой экран распознает не только само приложение, но и действия пользователя внутри него. Он интегрируется с популярными системами каталогов (например, Microsoft Active Directory) и позволяет строить политики безопасности, используя связку «пользователь или группа пользователей – приложение» с учетом пользователей и групп.

Сегодня PT NGFW единственный на рынке имеет сертификат ФСТЭК на соответствие «Требованиям к МЭ NGFW» и соответствует четвертому уровню доверия по безопасности информации для многофункциональных межсетевых экранов.

Выбор в пользу этого решения был сделан благодаря сотрудничеству с системным интегратором «Акцент».

«Для нас было важно найти продукт, соответствующий строгим стандартам безопасности, необходимым для работы в финансовом секторе. Межсетевые экраны представляют собой ключевой компонент системы безопасности, а PT NGFW на сегодняшний день является продуктом нового поколения на отечественном рынке. Мы предложили компании решение от крупнейшего российского производителя Positive Technologies, которое удовлетворило текущие потребности организации», — сказала Марина Багаева, руководитель направления информационной безопасности компании «Акцент».

Проект реализован в аппаратном исполнении с подключением всех доступных модулей и предоставлением расширенной премиальной технической поддержки.

«Проекты в финансовом секторе всегда требуют предельной точности и надежности на каждом этапе. Наша задача заключалась в том, чтобы позволить партнерам сосредоточиться на поставке и технической реализации. Мы рады быть частью инициатив, направленных на повышение кибербезопасности и устойчивости критически важной инфраструктуры в регионах», — сказала Елена Янковская, директор макрорегиона Дальний Восток MONT.

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