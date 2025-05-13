МТС защитила томичей от 6 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Томской области в I квартале 2025 г. По сравнению с первым кварталом 2024 г. количество вызовов, заблокированное сервисом «Защитник», выросло почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом, за I квартал 2025 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 6 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 14 секунд. Максимальное количество спам-звонков одному абоненту из Томской области в первом квартале достигло почти 8000 вызовов. Чаще всего спам-звонки жителям региона поступали в марте 2025 г.

«Томичи регулярно сталкиваются с нежелательными звонками: чаще всего предлагают взять выгодный кредит, прослушать рекламное сообщение или принять участие в опросе. И количество таких звонков растет год от года. С целью защиты абонентов и экономии их время на ненужных разговорах, мы развиваем наши антиспам-сервисы. Теперь они могут не только ответить на звонок и прислать расшифровку беседы, но и с помощью ИИ-технологий может предупредить о возможной опасности прямо во время разговора с мошенником, если он все же состоялся», – сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.