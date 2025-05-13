СОГАЗ выплатил 150 млн руб. за киберинцидент на производстве

СОГАЗ осуществил страховую выплату в размере 150 млн руб. по страховому случаю, произошедшему в связи с кибератакой на одном из промышленных предприятий России. Об этом CNews сообщили представители СОГАЗа.

Инцидент произошел в результате масштабной хакерской атаки: злоумышленники получили несанкционированный доступ к ИТ-инфраструктуре предприятия и зашифровали данные в информационных системах с целью получения выкупа за ключ для их восстановления.

Благодаря своевременным действиям страхователя и привлечению ведущих компаний в сфере кибербезопасности предприятию удалось оперативно восстановить контроль над цифровыми активами и функционирование всех бизнес-процессов.

В ходе ликвидации последствий инцидента были проведены комплексные мероприятия по восстановлению ИТ-систем и данных, а также закупке дополнительного оборудования. К мероприятиям были привлечены внешние эксперты для расследования причин инцидента и разработки мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Осуществленные страхователем расходы были в кратчайшие сроки компенсированы СОГАЗом.

«Эта выплата — знаковое событие для рынка киберстрахования, подтверждающее, что масштабы кибератак на промышленные предприятия могут достигать критического уровня. Подобные инциденты перестают быть единичными, что подчеркивает необходимость заблаговременной защиты от цифровых угроз. Поэтому киберстрахование становится обязательным элементом риск-менеджмента для любого серьезного бизнеса», — отметил Андрей Шалобасов, директор дирекции по урегулированию корпоративных убытков СОГАЗа.

«Киберриски с каждым годом только растут, и информационная безопасность является необходимостью для современного бизнеса. Для защиты от кибератак нужно использовать проактивный эшелонированный подход. Выстраивать качественные процессы защиты ИТ-инфраструктуры и данных компании. Современная кибербезопасность включает в себя комплекс мер: выполнение регуляторных требований, цифровая гигиена, процессы и системы для выявления и нейтрализации угроз на ранних стадиях, а также многое другое. Обязательным элементом защиты является киберстрахование, которое компенсирует расходы в случае реализации рисков», — отметил Георгий Старостин, директор дирекции информационной безопасности СОГАЗа.