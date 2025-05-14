Финансовые мошенники встревожили практически все регионы России

Финансовые и телефонные мошенники — в топ-3 тревожностей населения в 85 регионах России (95,5%) и в 77 субъектах России занимают первое место. Такие результаты показал опубликованный рейтинг тревожностей в регионах России за I квартал 2025 г. в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС». Об этом CNews сообщили представители КРОС.

Это самое большое распространение тревожности, связанной с финансовыми аферами, за время проведения исследования. Для сравнения, в аналогичный период год назад «мошенники» входили в топ-3 поводов для беспокойства населения в 70 субъектах, но занимали первое место лишь в 29 регионах.

Помимо первого места наибольший в стране Суммарный индекс в начале 2025 г. эта тема получила в Москве (1134,07), Курганской области (525,20), Архангельской области (359,56), Кемеровской области – Кузбассе (343,67), Вологодской области (281,17), Орловской области (276,98), Санкт-Петербурге (265,94), Свердловской области (245,80), Челябинской области (236,96) и Новгородской области (220,21).

В числе главных тревожностей начала 2025 г. также оказались «последствия разлива мазута в Черном море». Эта тема — в первой тройке в 70 и лидирует в региональных рейтингах шести регионов (Краснодарский край — 597,36, Севастополь — 387,86, Республика Крым — 240,45, Ростовская область — 94,63, Республика Алтай — 57,42, Республика Северная Осетия-Алания — 48,11).

Замыкает тройку тревожных тем начала 2025 г. — обеспокоенность из-за «атаки дронов» (входит в топ-3 в 20 регионах и лидирует только в двух: Саратовской (344,98) и Белгородской (178,68) областях.

Почти на таком же уровне (входит в топ-3 в 19 регионах) — тревожность из-за преследования инфоцыган — мотивационных блогеров, предлагающих платные услуги и привлекающих донаты. В 18 регионах также неожиданно большую реакцию (вхождение в топ-3 местных тревожностей) вызвало попадание в больницу в Таиланде и последующая смерть деятеля андеграунда, рэпера Паши Техника. В числе лидеров по этим тревожностям — столичные мегаполисы: Москва и Санкт-Петербург.

В свою очередь жителей иных регионов заметно больше, чем москвичей и петербуржцев, беспокоят такие темы, как «угроза неурожая». По Индексу тревожности за I квартал 2025 г/ Краснодарский край, Воронежская область, Ростовская область и Алтайский край здесь обходят многомилионную Москву. А Санкт-Петербург даже не входит в топ-10 регионов, обеспокоенных этой темой.

Исследование выявляет и ранжирует тревожности россиян на основе анализа новостей и сообщений в СМИ и социальных медиа. Методика учитывает количество публикаций со словами-триггерами, их охват, число авторов, коэффициенты дюрации и вовлеченности, а также другие факторы. Это позволяет оценить суммарное присутствие тревожности в аудиториях СМИ и социальных сетей.