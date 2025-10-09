Знаменитый бренд требует запретить продажи своей техники по сниженным ценам. Под ударом один из старейших интернет-магазинов России

Итальянский производитель бытовой техники De’Longhi потребовал от дата-центра «Селектел», бывших партнеров Павла Дурова по проекту «Вконтакте», заблокировать один из первых в России интернет-магазинов «Васко.ру», который разместился на его инфраструктуре. В компании обвиняют магазин в продаже нелегальной техники, но откуда она поступила — не уточняют. Год назад в России была замечена техника De’Longhi, созданная для рынка Украины.

Суть претензий к дата-центру

Итальянская De’Longhi подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области против ООО «Сеть дата-центров «Селектел»» бывших партнеров Павла Дурова по проекту «Вконтакте» Вячеслав Мирилашвили и Льва Левиева.

В качестве соистца указана российская юридическая компания ООО «Ай-Кью Технолоджи» (IQ Technology). Иск уже принят к производству, заседание назначено на 24 ноября 2025 г.

Как пояснил CNews управляющий партнер юридической компании IQ Technology Александр Логунов, «этот судебный иск связан с требованием заблокировать интернет-магазин vasko.ru, который использует хостинг "Селектел"».

«Интернет-магазин реализует нелегальную технику под брендом De'Longhi и регулярно меняет юридические лица. «Селектел» как информационный посредник будет обязан заблокировать сайт и (или) ссылки, содержащие товарный знак De'Longhi», — уверен Логунов. В основном Vasko.ru продает кофе-машины под итальянской маркой.

По словам партнера, истцы пытались решить вопрос до суда, но безрезультатно. Так, «Селектел» не принял необходимые и достаточные меры по устранению нарушений интеллектуальной собственности, как это предусматривает Гражданский кодекс, говорит Логунов, магазин также игнорирует обращения правообладателя и якобы постоянно меняет юрлица.

«Селектел» ждет команду от госорганов

CNews направил запросы в De'Longhi и «Васко.ру», но на момент публикации ответов не получил.

Решившая остаться в России после событий 2022 г. De'Longhi уже не первый год «кошмарит» продавцов бытовой техники, но часто проигрывает, если техника оказывается оригинальной, следует из картотеки арбитражных дел. Большинство исков поданы непосредственно к продавцам. Компания впервые обращается с иском к дата-центру.

Freepik.com De’Longhi решила бороться с продавцами своих кофемашин, подав в суд на дата-центр

Логунов уверен, что иск будет удовлетворен, прецеденты подобных блокировок есть, утверждает он.

«Вполне регулярная ситуация. Мы постоянно блокируем сайты и домены через хостинг-провайдеров или регистраторов доменных имен. Иногда это делается в претензионный порядке или судебном», — говорит представитель IQ Technology.

В «Селектел» заявили, что не блокируют ресурсы, не имея возможности оценить информацию. Но отреагируют на обращение, если оно поступит от российского государственного органа.

«Selectel работает в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации: как облачный провайдер и оператор ЦОД мы не располагаем данными, какая именно информация размещается на серверах клиентов. Мы не имеем технической возможности и юридической обязанности подтвердить или опровергнуть факт нарушения законодательства России со стороны наших клиентов. При этом в случае запроса со стороны уполномоченных государственных органов России специалисты компании оценивают законность требований, которые затем выполняются без влияния на работу других клиентов», — заявили в «Селектел».

«Васко.ру» говорит честно о товарах

«Васко.ру» называет себя одним из первых российских интернет-магазинов. Компания была основана в 1991 г. и «явилась пионером продаж бытовой техники и электроники на «открытых» рынках «Митино» и «Горбушка». А в 2004 г. заработала как интернет-магазин.

На сайте указано, что все товары, представленные на сайте Vasko.ru, обеспечены фирменной гарантией. Но в отношении некоторой продукции De'Longhi интернет-магазин честно предупреждает — товар поставлен в Россию без участия производителя и обслуживаться в фирменном сервисе не будет. В случае ремонта срок его будет продолжительным. При этом стоимость моделей существенно ниже, чем на официальном сайте итальянского производителя. Так, за кофемашину DeLonghi ECAM 22.110 SB на Vasko.ru просят 27 тыс. руб., а в официальном магазине ее цена — 42 тыс. руб.

Компания De'Longhi в отличие от своих конкурентов, не покидала Россию и продолжает развиваться в стране. У нее работает официальный интернет-магазин, есть точки в торговых центрах и флагман.

Украинский след

В мае 2025 г. издание «Коммерсант» сообщило, что бытовая техника Bosch, De'Longhi и Philips, произведенная для украинского рынка, начала поставляться в Россию и продаваться через маркетплейсы и сети магазинов электроники.

По данным издания, отгрузки идут через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров для сохранения позиций в России. Эксперты издания предположили, что зарубежные фабрики перенаправили потоки из-за падения спроса на технику на Украине на фоне военных действий. Покупателям начала доставляться техника в украинских наклейках.

Издание утверждало, продажей и отгрузкой занималась турецкая фирма, которая не смогла продать технику на Украину из-за падения спроса.

Источник CNews в одном из дистрибуторов бытовой техники указал, что вероятность завоза техники для украинского рынка действительно есть.

«Она, как правило, оказывается дешевле, чем продукция, предназначенная для других стран. Следовательно, на ее перепродаже можно заработать больше», — говорит источник.

«Более важный вопрос здесь заключается в том, ушел ли бренд из России или просто сократил свое присутствие на рынке. По нашей информации, в случае с De'Longhi речь идет о втором, поскольку, например, кофеварки продаются вполне официально. Добиться положительного решения суда возможно, если компания соберет достаточную и, главное, корректную доказательную базу. Кроме того, "Васко" славился серым импортом и до 2022 года, поэтому репутация может сыграть против магазина», — добавил источник.

По словам управляющего партнера ЮК «Варшавский и партнеры» Владислава Варшавского, Россия допускает два варианта ввоза товара без согласия правообладателя. Первый – через механизм параллельного импорта. Данный вариант возможен только в тех случаях, когда товар включен в перечень Минпромторга.

Второй случай — это ввоз с территории государств-членов ЕАЭС. Возможность такого ввоза была подтверждена Конституционным судом России в 2018 г., который указал, что для государств-членов ЕАЭС установлен региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак.

По словам Варшавского, решение суда будет зависеть от того, каким именно образом товар попал на территорию ЕАЭС.

«Важнейший нюанс в деле De’Longhi — то, что продукция этого бренда не включена в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту в России. Соответственно, даже если техника оригинальная и была легально введена в оборот, например, на украинском рынке, ее ввоз и продажа в России без участия De’Longhi могут быть квалифицированы судом как нарушение исключительного права. Особенно, если De’Longhi подтвердит, компания не прекращала официальные поставки в страну, и у потребителей есть легальный канал приобретения товаров», — говорит юрист практики по борьбе с контрафактом и серым импортом Semenov&Pevzner Юлия Лазарева.

По мнению эксперта, таким образом, есть все основания для блокировки веб-страниц, содержащих предложения к продаже товаров, ввезенных на территорию России без разрешения De’Longhi.