МТС ID внедрил технологию распознавания дипфейков для защиты от мошенничества

МТС объявляет о внедрении сервисом идентификации МТС ID KYC дипфейк-детектора от VisionLabs — разработчика решений по распознаванию на базе компьютерного зрения. Новый уровень защиты позволит банкам, МФО, страховым организациям, маркетплейсам, классифайд-платформам и другим компаниям снизить риски, связанные с цифровым мошенничеством. Общая точность работы детектора на тестах VisionLabs составляет 99,3%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС ID KYC ориентирован на компании, обязанные проводить проверку личности клиентов в соответствии с требованиями к идентификации и противодействию мошенничеству (в том числе 115-ФЗ). За счет технологий распознавания лиц VisionLabs и распознавания документов, удостоверяющих личность, сервис обеспечивает удаленную идентификацию: достаточно сделать селфи и фотографию паспорта. Это позволяет клиентам получать услуги без визита в офис, например брать микрозаймы, увеличивать лимиты, открывать электронные кошельки.

DeepFake Detector определяет все самые распространенные типы дипфейков: замену и генерацию лица, перенос выражения лица, синхронизацию губ. Алгоритмы постоянно дообучаются и распознают дипфейки, созданные с помощью любых современных сервисов.

Технология сохраняет точность распознавания даже при плохом качестве видео — например, если у пользователя фронтальная камера с низким разрешением, а ему нужно подтвердить личность по видеозвонку.

Помимо телеком-индустрии, DeepFake Detector уже используется в крупных банках в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, где помогает предотвращать мошенничество с выводом денег и оформлением кредитов.

В МТС ID KYC уже встроены антифрод-алгоритмы Liveness от VisionLabs, которые определяют, что перед камерой живой человек, а не распечатанная фотография, видео на смартфоне или 3D-маска. Таким образом, добавление DeepFake Detector расширяет возможности защиты: Liveness отражает «физические» атаки с подменой лица, а новая технология — цифровые атаки с перехватом видеопотока.

Полный комплекс антифрод-технологий в МТС ID KYC, включая проверку подлинности документов, перекрестную сверку с государственными базами, Liveness-проверку и детекцию дипфейков, позволяет снижать риски цифрового мошенничества до 99%.

«Детектор дипфейков от VisionLabs станет доступен всем нашим пользователям, подключенным к МТС ID KYC, что обеспечит высокий уровень клиентского сервиса и безопасности на фоне увеличения числа фишинговых атак», — отметила руководитель коммерческого направления портфеля продуктов МТС ID Евгения Игумнова.

«Сегодня дипфейки становятся все более изощренными, и финансовым организациям требуется высокая степень защиты при удаленной идентификации. Внедрение в сервис МТС ID KYC нашего нового решения наряду с алгоритмами Liveness позволит надежно защитить пользователей от мошеннических действий, сохраняя при этом удобство использования. Детекция дипфейков становится важной частью цифровой безопасности, и VisionLabs продолжит инвестировать в ее развитие, чтобы предоставлять партнерам и заказчикам максимальный уровень защиты», — сказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.