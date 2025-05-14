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Установить самозапрет на участие в азартных играх готов каждый четвертый экономически активный россиянин

Возможность установления самозапрета на участие в азартных играх больше интересна молодым мужчинам с заработком выше среднего. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что ежегодно в России ставки делают около 6 млн человек на сумму более 1 трлн руб. В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на азартные игры — «Стопазарт». Граждане смогут добровольно вносить себя в реестр на срок от трех месяцев до пожизненного запрета. Согласно ранее проведенному опросу SuperJob, каждый второй россиянин поддержал эту инициативу. Установить самозапрет планирует каждый четвертый (26%), причем для большинства из них это вовсе не способ контроля лудомании, а попытка уберечь свои деньги от мошенничества: «Я уже установил самозапрет на кредиты и самозапрет на азартные игры тоже установлю». Не собираются прибегать к механизму «Стопазарт» 46% граждан, аргументируя: «Кто хочет зарабатывать, тот не будет связываться с азартными играми»; «У меня хорошо развито чувство самоконтроля». 28% пока не определились.

Установить самозапрет чаще планируют мужчины (30% против 22% среди женщин). Среди молодежи до 35 лет число желающих воспользоваться механизмом «Стопазарт» выше (29%), чем среди тех, кто старше (23% среди опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет и 22% — от 45 лет). Чем выше доход, тем чаще респонденты готовы установить запрет: 19% с доходом до 50 тыс. руб. и 27% среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб.

Склонные к азарту россияне чаще готовы включить самозапрет по сравнению с теми, кто не склонен к риску (33 и 24% соответственно).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 377

Время проведения: 21 апреля – 12 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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