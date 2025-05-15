«Гарда» снижает риски при работе с данными

Новая версия «Гарда Маскирование» помогает снизить юридические риски и штрафы при обработке персональных данных, теперь систему можно применять для работы с документами граждан Казахстана. Повышена скорость развертывания в случае масштабирования или миграции данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

«Гарда Маскирование» – программный комплекс для обезличивания персональных данных для защиты от утечек при передаче их третьим лицам. Решение самостоятельно распознает чувствительные сведения в исходной базе данных и создает ее копию, в которой реальная информация подменяется фиктивными правдоподобными значениями. При этом структура данных и все взаимосвязи между ними сохраняются. Результат такой обработки можно безопасно передавать сторонним организациям.

Избежать штрафов, юридических рисков и обеспечить соответствие требованиям 152-ФЗ дает новая возможность удаления критичной информации. Теперь можно одним запросом найти в базах компании все данные, связанные с конкретным человеком, и затем удалить их.

Новую систему «Гарда Маскирование» можно применять для обработки документов граждан Казахстана (таких как паспортные данные, полисы, налоговые номера и т.п.). Для этого были адаптированы механизмы сканирования и маскирования. Система корректно распознает и обезличивает местные форматы паспортов, загранпаспортов, ИНН и других документов.

Упрощает миграцию данных и настройку новых инсталляций, поддержку импорта и экспорта шаблонов сканирования между разными экземплярами системы. Это оптимизирует работу с «Гарда Маскирование» в том числе в крупных организациях с большими объемами информации и распределенной структурой.

«Обновленное решение делает процесс маскирования более гибким и удобным, помогая компаниям эффективнее управлять конфиденциальными данными. Кроме того, новые возможности по удалению критичной информации, миграции шаблонов сканирования и работе с форматами документов другой страны делают продукт еще более универсальным», ‒ отметил Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных группы компаний «Гарда».