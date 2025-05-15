«Кросс технолоджис» запустила калькулятор расчета финансовых потерь при утечке персональных данных

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» разработал калькулятор, который рассчитывает возможные финансовые потери, которые понесет компания, допустившая утечку персональных данных. За утечки, о которых станет известно после 30 мая 2025 г., компаниям придется платить оборотные штрафы. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

Формула калькулятора учитывает все особенности российского законодательства в области защиты персональных данных.

Калькулятор поможет оценить не только прямые финансовые потери, такие как штрафы, компенсации клиентам и судебные издержки, но и косвенные убытки, включая падение доверия, снижение стоимости акций и затраты на восстановление репутации.

Калькулятор анализирует риски с учетом отраслевых особенностей, масштаба утечки, типа данных (платежные, медицинские, персональные) и применяемых компанией мер безопасности. Пользователи, введя параметры (такие как размер бизнеса, уровень защиты, законодательные требования) получают оценку потерь при утечках персональных данных. Решение особенно актуально в условиях роста кибератак и ужесточения регуляторных норм.

Для специалистов по ИБ калькулятор становится ключом к упрощению сложных процессов. Интуитивный интерфейс заменяет ручные расчеты, позволяя за минуты подготовить наглядные материалы для презентаций руководству или заказчикам. С его помощью можно обосновать необходимость инвестиций в защиту данных, преобразовав абстрактные угрозы в конкретные цифры потенциальных убытков.

Инструмент адаптируется под специфику бизнеса: учитывает отраслевые риски, типы данных и текущие меры защиты, что делает его незаменимым для аудита и планирования ИБ-стратегии.

Руководители компаний получают возможность трансформировать свое восприятие киберрисков. Калькулятор демонстрирует, как даже незначительная утечка может привести к многомиллионным потерям, разрушая миф о «неочевидности» угроз.

Вместо изучения объемных отчетов или привлечения внешних экспертов топ-менеджеры мгновенно видят финансовые последствия инцидентов и получают рекомендации по их предотвращению. Это ускоряет принятие решений – от утверждения бюджета до выбора оптимальных мер защиты.

«В эпоху, когда данные стали новой валютой, их защита – это не просто вопрос соблюдения законодательства, это вопрос выживания бизнеса. Наш калькулятор не просто считает убытки, он меняет восприятие рисков. Компании наконец увидят, что инвестиции в безопасность это не расходы, а страховка от катастрофы, которая может уничтожить доверие клиентов, заработанное десятилетиями за считанные часы. Этот инструмент объединяет аналитику, бизнес-стратегию и маркетинг, предлагая ценность для специалистов по информационной безопасности, руководителей компаний и поставщиков ИБ-решений», – сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.

«Кросс технолоджис» занимает седьмую строчку в рейтинге «Крупнейшие отечественные поставщики решений для защиты данных», который ежегодно составляет авторитетное российское издание о технологиях CNews. За 2023 г. выручка компании от работ по внедрению решений для защиты инфраструктуры составила 725 млн руб., (16% от общей выручки за тот же период). Сейчас в портфеле компании около 200 комплексных инфраструктурных проектов внедрения средств защиты информации.