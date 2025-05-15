Платформа AppSeс Solutions начала исследовать безопасность приложений для телевизоров

У платформы для исследования безопасности мобильных приложений «Стингрей» компании AppSeс Solutions появилась поддержка Android TV. Сервис будет проводить автоматизированный анализ приложений для телевизоров и приставок к ним. Об этом CNews сообщили представители AppSeс Solutions.

Теперь эксперты по кибербезопасности мобильных приложений будут исследовать и приложения онлайн-кинотеатров, телеканалов, игр и музыки. Как показали первые проверки «Стингрей», уязвимостей в них обнаружено не меньше, чем в приложениях для смартфонов, но есть свои технические особенности. Плохая новость для любителей скачивать пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов – в сомнительных приложениях может содержаться зловредный код, который способен проникнуть во всю систему, особенно при использовании недорогих Android приставок.

«При использовании приставок с root-доступом под угрозой может быть весь аккаунт, поскольку экосистема Android TV позволяет получить полный доступ ко всей файловой системе устройства. В каком-либо из установленных приложений может содержаться дополнительный функционал, позволяющий хакерам получить удаленный доступ к устройству и сделать его, например, частью ботнет-сети и заполучить аккаунт официального приложения, к которому привязана банковская карта пользователя», - сказал директор по продукту «Стингрей» компании AppSeс Solutions Юлий Шабалин.

Если приставка интегрирована еще и в систему «умный дом», возможностей у злоумышленников испортить жизнь пользователям становится еще больше, подчеркнул эксперт.

Разработчики платформы «Стингрей» уже приступили к работе с онлайн-сторами для Android TV. В будущем функционал платформы планируют расширить – начать работать с приложениями для других устройств, в частности, планшетов.