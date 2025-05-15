«СерчИнформ КИБ» защитит ПК сотрудников от неправомерного доступа

В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» обновился функционал работы с компьютерами сотрудников. Теперь ИБ-специалист может заблокировать пользовательскую сессию на ПК или сервере под управлением ОС Windows. Это остановит неправомерный доступ и обезопасит данные от инсайдеров и других нарушителей. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Новая функция доступна в консоли EndpointController. Для активации защиты нужно выбрать компьютер или сервер с агентом, вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и применить новую функцию. После этого КИБ заблокирует все активные пользовательские сессии на выбранных ПК и серверах.

Определить, когда воспользоваться новой функцией, помогут ИИ-возможности в КИБ. Встроенная в DLP нейросеть определит, что за ПК сотрудника находится другой человек, и уведомит об этом ИБ-специалиста.

«КИБ ограничивает передачу определенного контента: слов, фраз, файлов, типовых данных и т.д. в большинстве каналов. Начиная от VK и Telegram, заканчивая Slack и MS Teams. Но иногда заказчиков интересуют иные опции предотвращения утечек, – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – В последнем обновлении мы добавили функцию блокировки пользовательских сессий. Это дает еще больший выбор инструментов для противодействия нарушителям. А в сочетании с нейросетью, которая выявляет чужаков и фотографирование экрана на телефон, это позволит оперативно выявить и предотвратить сложные инциденты с конфиденциальной информацией».