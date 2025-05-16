«Солар» выводит на рынок Solar inRights Origin с функцией нейропомощника, доступной ценой и коротким сроком внедрения

ГК «Солар» расширяет портфель продуктов по управлению доступом и выводит на рынок полнофункциональное «коробочное» решение Solar inRights Origin с нейропомощником. Продукт поддерживает всю необходимую функциональность классической on-premise-платформы Solar inRights по управлению доступом в организациях любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Solar inRights Origin автоматически управляет жизненным циклом данных о пользователях и их правах доступа, помогает сформировать заявку на управление доступом и отслеживать ее на всех этапах согласования, поддерживает ручное управление доступом и не только. Решение легко интегрируется в ИТ-инфраструктуру благодаря преднастроенной конфигурации.

Особенности полнофункционального «коробочного» продукта – доступная стоимость на покупку и подписку Solar inRights Origin, сокращенный в шесть раз срок внедрения и введения эксплуатацию, который теперь занимает от трех до шести месяцев. Таким образом, IDM-платформа «Солара» становится доступной для клиентов малого и среднего бизнеса и компаний, которые хотят самостоятельно доработать решение под конкретные бизнес-задачи.

Благодаря бесшовной интеграции с платформой «1С: Зарплата и управление персоналом» потенциал использования Solar inRights Origin охватывает свыше 100 тыс. организаций промышленного, финансового и госсектора, ИТ-сферы, здравоохранения, ритейла и e-commerce. Продукт также интегрируется с управляемыми системами «1С», MS Active Directory, Exchange и автоматизирует процессы управления доступом без участия специалистов «Солара» или интегратора.

В основе решения лежит полнофункциональное ядро Solar inRights с предустановленной конфигурацией и набором настроенных коннекторов, которые обеспечивают внедрение и ввод продукта в эксплуатацию. В документации подробно описаны все настроенные процессы, методология внедрения и требования к управляемым системам. Клиенты могут самостоятельно интегрировать Solar inRights Origin в свою ИТ-инфраструктуру.

Продукт можно адаптировать под изменяющиеся бизнес-требования с помощью настроек в интерфейсе, а также добавлять новые функции и интеграции. Этот подход обеспечивает долгосрочную стратегию развития и позволяет организациям эффективно управлять доступом и масштабировать систему в соответствии с растущими потребностями.

«Solar inRights Origin – это результат 15-летнего опыта нашей команды в реализации IdM-проектов разной степени сложности для крупнейших российских компаний. Мы предлагаем полнофункциональное коробочное решение Solar inRights Origin с доступной ценой. Первые внедрения и отзывы клиентов подтверждают простоту интеграции, настройки и эксплуатации в короткие сроки», – отметил Максим Мордачев, руководитель проектов Solar inRights.

Solar inRights Origin уже включен в список доступных продуктов для управления через «Личный кабинет информационной безопасности» (ЛК ИБ). Для удобства пользователей команда R&D-лаборатории Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар» внедрила нейропомощника, который работает 24/7. ИИ-помощник обучается на документации, статьях и инструкциях базы знаний и постоянно совершенствуется. Он позволяет клиентам оперативно получать информацию и поддержку на всех этапах внедрения и эксплуатации ПО.

«Мы объединили знания и многолетний опыт двух команд «Солара» – Solar inRights и R&D, чтобы предложить конкурентоспособный продукт. Наш нейропомощник работает для клиента круглосуточно. Пользователь вводит интересующий запрос, и ИИ-помощник находит ответ в базе знаний. Синергия Solar inRights Origin и нейропомощника позволяет бизнесу самостоятельно выстроить процессы управления доступом в своей ИТ-инфраструктуре с минимальным участием поддержки от «Солара», – сказал Максим Бузинов, руководитель R&D лаборатории Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар».

Solar inRights Origin - «коробочное» решение со встроенным нейропомощником и базой знаний в личный кабинет пользователя. Продукт поддерживает все функции Enterprise-решения Solar inRights по управлению доступом и участвует в проектах по импортозамещению. Продукт совместим с OC – Astra Linux, источником кадровых данных – «1С:ЗУП» и управляемыми системами – MS Active Directory, MS Exchange. Cертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Соответствует требованиям 152-ФЗ, ГОСТ 57580.1 (Защита информации финансовых организаций), руководящих документов ФСТЭК и ФСБ, отраслевых стандартов СТО БР ИББС-1.0-2014, PCI DSS, ISO 27001.

Solar inRights – это IdM/IGA-система для управления учетными записями и расследования инцидентов ИБ, связанных с правами доступа. Продукт уже 15 лет на рынке. Решение имеет высокую производительность и масштабируемость – подключает более 200 тыс. пользователей, десятки управляемых систем и автоматизированных процессов. Продукт совместим с OC – Astra Linux, «Ред ОС», и т.д.; источником кадровых данных – «1С» и управляемыми системами - MS Active Directory, MS Exchange и тд. Внесен в Реестр отечественного ПО Минцифры России и сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям по четвертому уровню доверия. Соответствует требованиям 152-ФЗ, ГОСТ 57580.1 (Защита информации финансовых организаций), руководящих документов ФСТЭК и ФСБ, отраслевых стандартов СТО БР ИББС-1.0-2014, PCI DSS, ISO 27001.