Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

Бизнес стал почти на 60% чаще проводить торги на киберстрахование

Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» зафиксировали рост спроса на страхование от кибератак. По подсчетам специалистов, за последний год спрос на киберстрахование вырос на 59,8%. Большинство торгов на киберстрахование проводят крупные корпорации — в 73% случаев, и представители малого и среднего бизнеса — в 27%. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Чаще всего страхованием от киберрисков интересуются коммерческие предприятия из: Москвы (в 31,9% случаев); Свердловской области (в 11,5% случаев); Санкт-Петербурга (в 10,3% случаев); Краснодарского края (в 8,6% случаев); Тюменской области (в 7,3% случаев); Новосибирской области (в 6,8% случаев); Ростовской области (в 5,4% случаев); Самарской области (в 4,9% случаев); Челябинской области (в 4,7% случаев); Республики Татарстан (в 4,1% случаев).

«По нашим наблюдениям, на фоне роста числа кибератак все больше компаний задумываются об управлении киберрисками. По нашим подсчетам, только за последний год спрос на страхование от кибератак вырос почти на 60%. Также бизнес стимулирует обращаться к страховщикам ужесточение требований к хранению данных со стороны государства и усиление регуляторного контроля», — отметила директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор NG SOAR — решения для управления инцидентами и оркестрации

Microsoft придумала хитрый способ перевести всех на Windows 11. Вышло кривое обновление для Windows 10, которое ломает систему. Починить сможет не каждый

Андрей Врацкий, eXpress: Никто на рынке не тратит на RnD больше нас

Российские iPhone под угрозой массового взлома из-за отечественных программистов. Они пишут небезопасные приложения

Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса

Создан шифровальщик, внедряемый прямо в микрокод процессоров

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще