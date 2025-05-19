Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Лаборатория Servicepipe завершила пилотный проект по анализу логов компании, не являющейся клиентом вендора.

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, в рамках собственной специализированной лаборатории провела первый пилот по анализу логов компании, не являющейся ее клиентом. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

По логам уже очищенного трафика, который предоставил один из российских онлайн-ритейлеров, с применением ИИ-аналитики удалось выявить слабые места в уже подключенной защите. В частности, обратившийся в Servicepipe ритейлер отметил, что уже использует одно российское решение для защиты от DDoS и ботовых атак, однако в работе ресурса периодически наблюдались проблемы с производительностью.

Переданные ритейлером стандартные логи nginx содержали лишь базовый набор информации о проходившем на сайт интернет-трафике. Как следствие количество параметров в логах было на порядок меньше привычного, поскольку собственная система анализа трафика Servicepipe снимает и использует при принятии решений сотни дополнительных параметров трафика.

Однако предоставленных онлайн-ритейлером данных оказалось достаточно для выявления аномалий – периодически повторяющихся автоматизированных нелегитимных сессий парсеров.

По итогам проведенного исследования ритейлер получил объяснение причин просадок производительности, идентификационные параметры ботовой активности и рекомендации по борьбе с ней.

«Для нас исследование внешних логов, прошедших фильтрацию сторонним решением, это в первую очередь исследовательский проект. Он, с одной стороны, позволяет понять, какие подходы выявления аномалий являются универсальными, а какие – ситуативными, а с другой — дает возможность оценить, есть ли преимущества у наших алгоритмов анализа трафика и какие, – отметил руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин. – Мы понимаем, что после анализа логов компания не обязательно станет нашим клиентом. Она может прийти к своему сервис-провайдеру с выявленными параметрами нелегитимной активности, и этого может быть достаточно, чтобы заблокировать вредоносную автоматизацию имеющимся решением. В то же время мы уверены, что исследование принесло пользу всем: ритейлер выяснил причины нелегитимной нагрузки, а мы повысили свою экспертизу, и в конечном итоге вместе сделали российский сегмент интернета чуть более защищенным».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Microsoft придумала хитрый способ перевести всех на Windows 11. Вышло кривое обновление для Windows 10, которое ломает систему. Починить сможет не каждый

Обзор NG SOAR — решения для управления инцидентами и оркестрации

Российские iPhone под угрозой массового взлома из-за отечественных программистов. Они пишут небезопасные приложения

Андрей Врацкий, eXpress: Никто на рынке не тратит на RnD больше нас

Создан шифровальщик, внедряемый прямо в микрокод процессоров

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще