R-Vision SOAR стал первой системой класса SOAR, которая получила подтверждение соответствия требованиям к средствам ГосСОПКА

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) подтвердил, что система R-Vision SOAR, реализованная на базе ПО «Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн», соответствует требованиям к средствам ГосСОПКА, утвержденным приказом ФСБ России N196 от 6 мая 2019 г. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

«Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн» с модулем взаимодействия ГосСОПКА версия 5 прошел процедуру оценки и 11 апреля 2025 г. получил положительное заключение от НКЦКИ о соответствии требованиям Приказа ФСБ России от 6 мая 2019 г. N 196 «Об утверждении Требований к средствам, предназначенным для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты». Заключение действует до 10 апреля 2030 г.

«Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн» представляет собой программную платформу, на базе которой реализован ряд систем, автоматизирующих управление информационной безопасностью, включая систему R-Vision SOAR.

R-Vision SOAR позволяет: вести учет и обработку компьютерных инцидентов; управлять процессами реагирования на компьютерные инциденты и ликвидации последствий компьютерных атак; взаимодействовать с НКЦКИ; осуществлять информационно-аналитическое сопровождение пользователей.

Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России (ГосСОПКА) представляет собой единый территориально распределенный комплекс, включающий силы и средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. Согласно Федеральному закону от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в первую очередь ГосСОПКА предназначена решать задачи обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) России.

Субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) обязаны сообщать в НКЦКИ обо всех инцидентах на своих объектах. Остальные организации могут делать это по желанию. В рамках системы ГосСОПКА предусмотрен не только обмен сообщениями об инцидентах, но и получение от НКЦКИ полезной информации об угрозах, уязвимостях, признаках атак и рекомендациях по защите. При необходимости можно получить помощь в реагировании. «Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн» с модулем взаимодействия ГосСОПКА версия 5 обеспечивает такой двусторонний обмен полностью.

«Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн» с модулем взаимодействия ГосСОПКА версия 5 соответствует следующим разделам утвержденных требований: раздел II «Требованиям к средствам ГосСОПКА»; раздел V «Требованиям к средствам ликвидации последствий»; раздел VIII «Требованиям к средствам ГосСОПКА в части реализации функций безопасности»; раздел IX «Требования к средствам обнаружения, предупреждения и средствам ликвидации последствий в части реализации визуализации, построения сводных отчетов и хранения информации».

Директор административного департамента R-Vision Камиль Баймашкин: «Флагманское решение R-Vision SOAR в очередной раз подтвердило свой статус и стало первым решением класса SOAR, соответствующим требованиям к средствам ГосСОПКА. Положительное заключение НКЦКИ подтверждает, что «Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн» версия 5, на базе которого реализована R-Vision SOAR, соответствует ключевым требованиям приказа ФСБ России N196 от 06.05.2019 г. и является средством ликвидации последствий компьютерных атак. Мы прошли оценку по всем критически важным разделам и это результат нашей системной работы как над функциональностью и эффективностью решения, так и над соответствием требованиям регулятора, что открывает новые возможности для использования R-Vision SOAR субъектами КИИ и ГосСОПКА».

На текущий момент в перечне средств ГосСОПКА представлены продукты всего двух отечественных вендоров – R-Vision и Лаборатории Касперского.