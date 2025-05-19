Security Vision сообщает о выпуске обновления для продуктов SOAR и NG SOAR
Security Vision SOAR – это комплексное решение для обработки инцидентов информационной безопасности на всех этапах их жизненного цикла согласно методологии NIST/SANS: подготовка, обнаружение, анализ, сдерживание, устранение, восстановление, постинцидент.
Основными преимуществами Security Vision SOAR являются:
- Построение цепочки атаки (Kill Chain) – объединение связанных инцидентов в единую последовательность этапов, отображающую путь злоумышленника и эволюцию угрозы.
- Объектно-ориентированное реагирование – подход, где каждый элемент инцидента (хосты, учетные записи, процессы и т. д.) рассматривается как объект с свойствами, действиями и связями.
- Динамический Playbook – система сама подбирает релевантные действия по сбору дополнительной информации и выполнению действий реагированию на инцидент.
- Экспертные рекомендации, которые система предоставляет аналитику, работающему над инцидентом на протяжении всего жизненного цикла его обработки.
Security Vision NG SOAR дополняет перечисленные выше возможности механизмом автоматизированного взаимодействия с НКЦКИ и ФинЦЕРТ, а также собственными SIEM и EDR.
Основными преимуществами SIEM от Security Vision являются:
- Возможность создавать сложные правила корреляции с многоуровневой вложенностью условий, в том числе используя повторения в правиле, опциональность событий, первое событие – с условием типа «отрицание».
- Графический No-Code редактор правил корреляции, что значительно снижает порог входа и сроки адаптации аналитиков.
- Оптимизация использования памяти и дискового пространства при хранении исходных событий.
- При получении событий от разных источников в разрозненном порядке время синхронизируется, несмотря на сбои, и для правила корреляции цепочка восстанавливается ретроспективно.
Основными преимуществами EDR от Security Vision являются:
- Глубокий мониторинг – расширение возможностей стандартного аудита ОС за счет перехвата системных событий. Перехват событий осуществляется через хуки пользовательского пространства на хостах, а также на уровне драйвера ядра как Windows, так и Linux.
- Проактивная блокировка – автоматически останавливает недоверенные приложения при попытке выполнения опасных операций.
- Автоматизация реагирования – интеграция с другими СЗИ, например, для отправки подозрительных файлов в Песочницу.
- Возможность внесения изменений в правила корреляции EDR в едином с SIEM интерфейсе.
Новые возможности, добавленные в обновлении:
Полностью переработан интерфейс. Мы переосмыслили пользовательский опыт, разместили наиболее значимые элементы в быстром доступе, провели редизайн визуальной составляющей, чтобы повысить скорость обработки инцидентов, а также снизить время на адаптацию в продукте для новых пользователей.
Добавлен ряд новых ML-моделей:
- Скоринг False Positive – модель обучается на данных по закрытым инцидентам, и при поступлении нового инцидента система оценивает, насколько он схож с ранее закрытыми ложноположительными случаями, и выдает результат в виде процентного соответствия.
- Похожие инциденты – модель анализирует контекст инцидента, ищет и показывает похожие кейсы. Это позволяет аналитику как увидеть подобные инциденты, которые также сейчас в работе, так и посмотреть, как обрабатывались схожие ситуации в прошлом.
- Рекомендации по истории действий – модель подскажет аналитику, какие действия выполнялись на разных фазах при расследовании подобных инцидентов в прошлом. Таким образом новый сотрудник SOC быстрее пройдет адаптацию, даже если у него готовых инструкций, за счет доступа к накопленным данным о том, как обрабатываются инциденты.
- Помощь по документации – теперь вопрос по продукту можно спросить у модели и получить ответ в чате.
- Рекомендации по базе знаний – кроме документации, аналитик может получить в чате рекомендацию о том, какие действия следует выполнить для конкретного инцидента на конкретной фазе реагирования. Модель, обученная на лучших практиках по реагированию на киберинциденты, даст краткий ответ с учетом всего контекста инцидента.
Обновлен функционал построения графов достижимости критических активов. Теперь маршруты можно строить с помощью ML-движка с учетом правил маршрутизации и ACL, настроенных на сетевых устройствах в организации.
Обновлен механизм работы динамических плейбуков. Функционал получил свой интерфейс настройки условий применения атомарных действий в зависимости от контекста инцидента. Ход выполнения плейбука теперь прозрачен для пользователя, все запланированные действия, а также ход их выполнения наглядно отображаются на странице инцидента.
Добавлены связанные Threat Intelligence бюллетени. Система автоматически связывает инциденты с публичными TI-отчетами при совпадении атрибутивного состава. Это дает аналитику:
- Быстрый доступ к информации о похожих атаках;
- Данные о тактиках злоумышленников (TTPs);
- Актуальные IOC/IOA;
- Рекомендации по реагированию от поставщиков бюллетеня.
Добавлены встроенные заметки по инциденту. Аналитик может фиксировать ход расследования прямо в системе, используя форматирование текста, добавляя файлы и скриншоты. Больше не нужно искать информацию в чатах или локальных файлах – все промежуточные результаты расследования всегда под рукой.