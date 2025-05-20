Каждый десятый россиянин становился жертвой финансовых мошенников

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос на тему мошенничеств в России. Оказалось, что 10,2% россиян отдавали деньги злоумышленникам, из них 1,6% делали это неоднократно. Еще 42,8% сообщили, что лично знают людей, которые становились жертвами мошенников. Опрос проводился по всей России в апреле-мае 2025 г. среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

Также 2% респондентов признались, что оформляли на себя кредиты, чтобы затем передать эти средства аферистам. 17,9% сказали, что так делали их знакомые.

В целом свыше 60% участников опроса заявили, что лично сталкивались с попытками мошенников под тем или иным предлогом выманить у них деньги. 28,8% людей попадали в подобные ситуации неоднократно, 31,9% – один-два раза.

Четверть опрошенных (25,3%) рассказали о том, что либо они сами, либо их знакомые становились целью злоумышленников за последний месяц, 38,1% – в течение последнего года. 14% имели такой опыт пару лет назад, и 6,6% – еще раньше. Только 16% заявили, что они или их знакомые никогда не имели дело с мошенниками.

«Неудивительно, что при таком размахе, подавляющее большинство участников исследования считают проблему финансовых мошенничеств серьезной или даже критической. Об этом сказали 98,5% опрошенных. Причем 55,3% полагают, что ситуация ухудшается. 31,9% отмечают, что она находится под контролем, и лишь 11,3% видят позитивные сдвиги в решении проблемы», – отметли аналитики Webbankir.

Вместе с тем, почти две трети опрошенных (63,4%) верят, что не станут жертвами мошенников в будущем. Среди них 17,5% убеждены в этом однозначно. Из тех же, кто менее уверен в своем умении противостоять фроду, большинство (33,9%) объяснили свою позицию так: «Обмануть можно даже осторожного человека». И только 2,7% откровенно признались: «К сожалению, меня достаточно легко обмануть».

«Исследование выявило определенный парадокс. С одной стороны, многие россияне находят ситуацию с финансовыми мошенничествами в стране критической. С другой стороны, на личном уровне большинство надеются, что сами на уловки не попадутся. Такая самоуверенность чревата рисками, когда человек полагает, что в процессе общения разберется в ситуации. Практика показывает, что лучшая тактика – вообще не общаться с мошенниками», – сказали аналитики Webbankir.