RDW Computers и «Физика сети» создадут защищенную ИТ-инфраструктуру

Российский производитель вычислительной техники ООО «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers) и комплексный системный интегратор полного цикла OOO «Физика сети» заключили партнерское соглашение. Это шаг к выработке общей стратегии достижения бизнес-целей и тактики комплексного внедрения импортозамещающих решений в ИТ-инфраструктуру российской экономики. О этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Две российские компании объединили свои потенциалы в области создания защищенной цифровой инфраструктуры. RDW Technology в этом тандеме отвечает за серийный выпуск сертифицированной компьютерной техники, а компания OOO «Физика сети» – за реализацию собственной практики и экспертизу построения надежной и эффективной ИТ-инфраструктуры, базой которой является российская компьютерная техника.

У обеих российских компаний для реализации успешного партнерства есть все необходимое: сертифицированная продукция, знание потребностей региональных заказчиков, опыт и квалификация сотрудников, доверие партнеров и кейс успешно реализованных ИТ-проектов.

Партнерский статус позволит OOO «Физика сети» пополнить свой портфель импортозамещающих решений и предлагать заказчикам современные и высокотехнологичные российские продукты бренда RDW Computers. Кроме того, такой статус открывает новые возможности с максимально выгодными условиями, гарантийным и постгарантийным обслуживанием техники.

«Сотрудничество производителя с системными интеграторами – аксиома. Спрос на устройства российского производства во всех областях российской экономики сегодня закономерен, – сказал Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Наш бизнес-альянс позволит продвигать вычислительную технику из реестра российской радиоэлектронной продукции и укреплять технологическую независимость страны».

«Мы высоко ценим партнерство с RDW Technology – это сильный вендор с мощной производственной базой. При этом его ключевая площадка находится в Москве, что особенно важно с точки зрения логистики. Но ключевое преимущество – гибкость. RDW Technology могут адаптировать конфигурации под задачи заказчика и выпускать кастомные решения даже для небольших партий. Для нас, как интегратора, такой подход дает возможность точнее отвечать на потребности рынка», – отметила Олеся Славина, маркетолог компании «Физика сети».