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Security Vision и МГТУ им. Н.Э. Баумана расскажут об информационной безопасности на PHDays

С 22 по 24 мая в рамках работы международного киберфестиваля Positive Hack Days в «Лужниках» будет работать стенд Security Vision и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Гостей ожидает насыщенная программа с множеством интерактивных зон, где они смогут интересно провести время и узнать больше об информационной безопасности.

Здесь посетители смогут прикоснуться к реальному центру мониторинга информационной безопасности, став на время аналитиком SOC. Кроме того, на стенде пройдет захватывающая кибербитва, участники которой смогут выбрать сторону атаки (Red Team) или сторону защиты (BlueTeam) и посоревноваться друг с другом.

Также будет организован лекторий с выступлениями экспертов по кибербезопасности, которые поделятся актуальными знаниями о киберугрозах и современных трендах. Гости смогут изучить атаки и инструменты для аппаратного взлома, узнают, как собирают технологические логи, чем опасны логические уязвимости и многое другое.

Абитуриенты смогут узнать всё о поступлении, программах обучения и студенческой жизни кафедры ИУ10 МГТУ им. Н.Э. Баумана, а желающие повысить квалификацию – о курсах по информационной безопасности, представленных в университете.

Каждый участник активностей сможет получить подарки и мерч на память.

Ждем вас на стенде Security Vision и МГТУ им. Н.Э. Баумана на PHDays!

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