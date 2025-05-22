59% студентов уверены в собственной способности распознать мошенников

Аналитический центр университета «Синергия» провел исследование, чтобы выяснить, как современные студенты относятся к кибермошенничеству и насколько они готовы защищать себя в цифровой среде. Согласно данным опроса, 75% студентов регулярно сталкиваются с проявлениями кибермошенничества, 18% не попадали в такие ситуации лично, но знают тех, с кем это происходило, и лишь 7% заявили, что ни они, ни их окружение не имели подобных инцидентов. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия».

На фоне ежедневных новостей о новых видах цифрового обмана 32% опрошенных испытывают возмущение, 26% — страх и тревогу, 19% — усталость, а каждый четвертый (23%) признался, что воспринимает это нейтрально.

На вопрос с множественным выбором о том, пытаются ли респонденты как-либо защитить себя от кибермошенников, 47% ответили, что они не отвечают незнакомым людям, 51% — не переходит по подозрительным ссылкам, даже от близких, 34% — устанавливают сложные пароли и/или двухфакторную аутентификацию, 22% — стараются нигде не оставлять личную информацию о себе. Однако 20% опрошенных отметили, что не пытаются защититься от кибермошенников. Уровень уверенности в собственной способности распознать мошенническое сообщение у студентов распределился следующим образом: 16% полностью уверены в себе, 43% — довольно уверены, 35% — иногда сомневаются, 6% — совсем не уверены.

Среди проблем, которые больше всего беспокоят респондентов в случае кибермошенничества: потеря денег (44%), кража аккаунтов соцсетей и мессенджеров (31%), нарушение приватности (17%) и утечка персональных данных (8%).

На вопрос о реакции в случае кибератаки большинство студентов выбрали прагматичные действия: 41% заблокировал бы счета, 30% — сообщили бы в банк или техническую поддержку, 16% — обратились бы в полицию, однако 9% отметили, что попытались бы договориться с мошенниками. 4% опрошенных затруднились с ответом.

22% опрошенных признались, что хотя бы пару раз вступали в контакт с мошенниками исключительно ради того, чтобы поиздеваться, а 7% из них вообще делают это регулярно. 71% респондентов отметили, что ни разу так не делали.

Говоря о желании пройти обучение основам информационной безопасности, 52% ответили, что, возможно, позже займутся изучением темы, 5% — готовы учиться прямо сейчас, а 43% опрошенных не видят в этом смысла.

«Цифровая среда становится все более популярной площадкой для кибератак, поэтому так важно не только уметь ориентироваться в этом пространстве, но и понимать, как себя защитить. Мы видим, что молодежь осознает угрозу, но не всегда готова к системной защите. Это серьезный сигнал как для нас, так и для всей образовательной среды», — отметил ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Отвечая на вопрос о будущем, 34% респондентов полагают, что кибермошенничество станет только масштабнее, 31% — что ситуация останется примерно такой же, 25% верят в развитие технологий защиты, а 10% считают, что проблема полностью исчезнет.