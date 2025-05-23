Innostage и Xello объявили о стратегическом партнерстве

Провайдер киберустойчивости Innostage и разработчик платформы киберобмана Xello заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о совместной деятельности в нескольких направлениях — от реализации образовательных инициатив до создания совместных ИБ-сервисов. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

В планах — запуск совместных ИБ-сервисов, реализация комплексных проектов в области информационной безопасности, развитие образовательных инициатив, а также продвижение объединенной экспертизы на рынке.

Компания Xello — российский разработчик решения класса Distributed Deception Platform (DDP, распределенная платформа для киберобмана). Ее флагманский продукт — платформа Xello Deception — способствует раннему обнаружению целевой кибератаки и предотвращению преступных действий благодаря размещению в ИТ-инфраструктуре заказчика большого количества ложных данных — приманок и ловушек.

Платформа Xello Deception используется специалистами Innostage SOC CyberART в том числе для защиты собственной инфраструктуры компании Innostage. Это одно из ключевых решений, которое Innostage использует в рамках программы открытых кибериспытаний, стартовавших год назад. За это время Innostage SOC CyberART отразил свыше 850 тыс. атак от более, чем 1200 «белых» хакеров. В декабре 2024 г. Innostage получила статус первого кибериспытанного интегратора.

«Как провайдер киберустойчивости мы хорошо понимаем важность формирования комплексной системы безопасности в каждой компании. Кооперация — признак зрелости рынка. Компания Xello уже помогла нам на открытых кибериспытаниях, а теперь мы планируем масштабировать наш опыт для обеспечения киберзащиты российского бизнеса», — сказал руководитель Innostage SOC CyberART Максим Акимов.

«Мы уверены, что российская отрасль кибербезопасности может выйти на качественно новый уровень за счет объединения усилий ведущих ИБ-компаний. Такое сотрудничество способствует обмену информацией о поведении злоумышленников, типах вредоносного ПО и сценариях атак, реализации совместных проектов и интеграции партнерских продуктов. Так, благодаря участию нашей платформы в кибериспытаниях Innostage мы получили ценную обратную связь о наиболее используемых приманках и ловушка, применяемых техниках и тактиках злоумышленников. Теперь таких точек взаимодействия у нас станет больше», — сказал генеральный директор Xello Александр Щетинин.