«Руцентр» прошел криптографическое лицензирование ФСБ

С 23 мая 2025 г. компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» начнет использовать усиленные меры защиты информации. Об этом сообщил Сергей Журило, директор по информационной безопасности «Руцентра».

«Руцентр» получил лицензию Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны Федеральной службы безопасности России по разработке, производству и распространению шифровальных (криптографических) средств. В скором времени компания начнет оказывать услуги в области шифрования информации. Об этом CNews сообщили представители «Руцентра».

«Руцентр последовательно укрепляет систему информационной безопасности и расширяет компетенции в этой сфере. Получение лицензии на работу с криптографическими средствами защиты информации (СКЗИ) — важный этап развития. В ближайшее время мы сможем предлагать клиентам полный спектр услуг: от внедрения и настройки СКЗИ до технического сопровождения защищенных информационных систем. Новые возможности укрепят нашу позицию на рынке услуг кибербезопасности и помогут партнерам надежно защитить онлайн-активы», — сказал Сергей Журило, директор по информационной безопасности «Руцентра».

«Руцентр» с 2024 г. взял вектор на усиление работы с информационной безопасностью и обслуживанием онлайн-активов крупного и среднего бизнеса. Средства криптографической защиты информации (СЗКИ) используются для безопасного хранения и передачи информации, электронного документооборота, защиты несанкционированного доступа и других задач информационной безопасности.