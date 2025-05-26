Ankey ASAP и Саврус повышают точность обнаружения угроз

«Саврус» и «Газинформсервис» протестировали совместную работу SIEM-системы «Саврус» и комплекса расширенной аналитики событий и инцидентов информационной безопасности с функциями поведенческого анализа (UEBA) — Ankey ASAP.

Совместная работа двух решений значительно повышает точность выявления угроз, минимизирует ложные срабатывания и усиливает потенциал обеих систем. Эта интеграция позволяет создать мощную, многоуровневую систему защиты, сочетающую в себе возможности сбора и корреляции событий с глубоким анализом поведения пользователей и сущностей, а также выявлением скрытых угроз.

По итогам испытаний выпущен сертификат, который подтверждает корректность их совместного функционирования.

«Совместная работа двух решений позволила расширить возможности импортозамещения для организаций, которые применяют для защиты своей инфраструктуры систему сбора и корреляции событий, а также внимательно относятся к выявлению внутренних угроз и скомпрометированных пользователей. Такая интеграция усиливает потенциал обеих систем», — отметила Яна Заковряжина, менеджер продукта Ankey ASAP компании «Газинформсервис».

«Мы очень рады успешной коллаборации нашей SIEM-системы «Саврус» с UEBA Ankey ASAP. Это партнёрство открывает новые горизонты для обеих компаний и укрепляет наши позиции в области информационной безопасности», — отметил Сергей Поляков, генеральный директор «Саврус».