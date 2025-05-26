«Лаборатории Касперского»: каждый второй россиянин с хобби, о котором он рассказывает в Сети, следит за количеством подписчиков

Для большинства россиян (69%), которые развивают хобби и рассказывают об этом в Сети, важно мнение подписчиков относительно их авторского контента, а для 54% — имеет значение и число подписчиков на ресурсе, где они им делятся. Это следует из результатов опроса «Лаборатории Касперского». Эксперты по кибербезопасности напоминают, что в числе читателей, слушателей и зрителей канала могут оказаться мошенники, которые обманывают и самих авторов, и легитимную часть их аудитории.

Инструменты продвижения. Более половины (55%) респондентов предпринимали платные или бесплатные действия по увеличению численности подписчиков на том ресурсе, где они выкладывают контент о своих увлечениях. Хотя многие (58%) не отказываются от традиционного инструмента — попросить друзей подписаться, высока доля тех, кто применял более продвинутые методы или тратил средства на продвижение. Так, 36% использовали рекламные инструменты, 32% продвигали свой канал за счёт вовлечения в релевантные беседы от лица канала, 25% заказывали рекламу в других каналах за деньги, 12% запускали кросс-промо со знакомыми каналами.

Проблемы кибербезопасности. Усилия по раскрутке могут привести к тому, что на блог или канал, где человек делится информацией о своём хобби, могут обратить внимание злоумышленники. Так, около 80% опрошенных сталкивались с разными инцидентами кибербезопасности как на личных, так и на корпоративных устройствах, и в результате часть из них теряли деньги (10%), подписчиков (6%), у 6% возникали конфликты с близкими и знакомыми, 4% сообщили о репутационных потерях.

В числе возможных киберинцидентов — мошеннические звонки, в ходе которых атакующие пытались выманить деньги либо конфиденциальные данные или данные банковской карты; получение подозрительных ссылок или сообщений на почту, в социальных сетях или мессенджерах, в том числе с просьбой скачать или установить вредоносное приложение/файл; попытки взлома аккаунтов в социальных сетях, почте, мессенджерах. Большинство (70%) в результате стали более осторожно вести себя в интернете.

«В исследовании участвовали не только те, кто развивает хобби как увлечение, но и те, кто делает попытки превратить его в своё дело, поэтому им важно помнить о таких угрозах, как фишинг, скам, а также о потенциальных рисках для бизнеса. Например, злоумышленники могут завязать разговор с владельцем аккаунта по хобби, а затем, когда доверие уже установлено, прислать ему фишинговую ссылку. Стоит помнить, что работа на цифровых площадках требует повышенного внимания к защите информационных ресурсов, особенно если вы делитесь большими объёмами персональных данных и постоянно ищете новых партнёров и клиентов. Мы рекомендуем осторожно относиться к слишком заманчивым предложениям от неизвестных пользователей, которых якобы заинтересовала площадка, где рассказывается о хобби», — сказал Алексей Киселёв, руководитель отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса в «Лаборатории Касперского».

Чтобы снизить риски, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям установить комплексное решение для защиты цифровой жизни. Эффективность продуктов «Лаборатории Касперского» регулярно подтверждается независимыми тестами. Если вы начинаете или продолжаете бизнес на основе хобби, обратите внимание на следующие меры: обучайте сотрудников цифровой грамотности, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии. Для этого можно использовать онлайн-платформы, например, Kaspersky Automated Security Awareness Platform; придерживайтесь строгой парольной политики для защиты корпоративных аккаунтов: комбинации должны быть сложными и уникальными, их необходимо регулярно обновлять; ограничивайте права доступа и привилегии для сотрудников, используйте учётные записи с полными привилегиями только в случае крайней необходимости; для комплексной безопасности используйте решение для защиты рабочих мест — «Kaspersky Security для бизнеса».