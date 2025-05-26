ПАК UserGate C100, UserGate E1010 и UserGate E3010 внесены в реестр ПО Минцифры России

Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, сообщает о включении межсетевых экранов следующего поколения в виде программно-аппаратных комплексов (ПАК) UserGate C100, UserGate E1010 и UserGate E3010 в реестр программного обеспечения Минцифры России. Заключения о соответствии этих решений требованиям, предъявляемых к российским технологическим продуктам, выданы экспертным советом при Министерстве. Теперь в реестр включена вся актуальная линейка ПАК UserGate: С100, C150, D200, D500, E1000, E1010, E3000, E3010, F8000 и F8010, а также FG с аппаратным ускорением. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Регистрация межсетевых экранов следующего поколения UserGate в качестве ПАК позволит российским заказчикам использовать их для комплексной защиты собственной ИТ-инфраструктуры и обеспечит ее независимость от недружественных действий иностранных вендоров. При этом для целого ряда заказчиков, таких как государственные или муниципальные организации, присутствие используемых решений в Реестре отечественного ПО является обязательным требованием к используемому оборудованию и ПО.

Межсетевые экраны следующего поколения UserGate обеспечивают защиту от сетевых атак, вредоносного ПО, контроль приложений, преобразование сетевых адресов, предотвращение вторжений, контентную фильтрацию трафика, управление доступом в интернет, идентификацию пользователей, защищенный удаленный доступ и др. Позволят эти платформы решить и такие задачи, как соблюдение законодательства о защите персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ-152, применение политик безопасности к государственным служащим, публикацию сервисов органов государственной власти для внешних пользователей.

Программно-аппаратный комплекс UserGate C100 – бюджетная платформа, в первую очередь ориентированная на защиту небольших локальных сетей. Это могут быть сети филиалов большой компании, например точки продаж, РОИВы и ФОИВы. UserGate C100 поставляется как решение, готовое к использованию, а его «тонкая» настройка может быть осуществлена силами обычного системного администратора. Несмотря на невысокую стоимость и компактность, UserGate C100 использует в своей работе те же технологии, которые применяются в решениях для защиты сетевых периметров крупных компаний.

Платформы UserGate E1010 и UserGate E3010, представленные осенью 2024 г., предназначены для защиты средних и крупных локальных сетей и ЦОДов. Эти программно-аппаратные комплексы отличаются большим объем оперативной памяти, повышенной производительностью и надежностью, а также широким количеством встроенных интерфейсов. UserGate E1010 и UserGate E3010 обеспечивают крупным организациям новый уровень сетевой безопасности и защиты от современных угроз по сравнению с предыдущими платформами серии E.

Межсетевые экраны UserGate E1010 и UserGate E3010 обеспечивают производительность в 43 Гбит/с и 95 Гбит/с соответственно в режиме FW L4, и 5,5 Гбит/с и 13,5 Гбит/с в режиме FW L7 + IPS на трафике EMIX соответственно. Также необходимо отметить, что UserGate E1010 и UserGate E3010, в числе большинства ПАКов компании, входят в число доверенного оборудования, что позволяет использовать их и для защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«Включение программно-аппаратных комплексов UserGate в реестр отечественного ПО Минцифры России – не просто необходимая формальность. Это – гарантия для заказчиков от последствий односторонних действий иностранных вендоров, способных в любой момент отказать своим клиентам в продаже и поддержке своих продуктов. UserGate NGFW, вне зависимости от политической конъюнктуры, всегда будут обеспечены поддержкой производителя и регулярными обновлениями. Также это дает заказчикам возможность использовать NGFW UserGate в проектах, нацеленных на импортозамещение ПО и оборудования, а также защиту КИИ. Кроме того, клиенты, остановившие свой выбор на этих решениях, смогут воспользоваться налоговыми льготами, определяемых статьями 257 и 264 Налогового кодекса России», – сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию UserGate NGFW.