Paygine: мошенники будут пробовать обманные схемы с цифровым рублем в фишинговых платежных платформах

Перенос массового внедрения цифрового рубля в России с лета 2025 г. на более поздние сроки спровоцировал новый всплеск мифов о третьей форме национальной валюты. В апреле 2025 г. ЦБ РФ сообщил о новой мошеннической схеме, в которой аферисты призывают инвестировать в цифровые рубли и приглашают аудиторию на фишинговый сайт, оформленный как лэндинг инвестиционной программы цифрового рубля Банка России. Эксперты компании Paygine считают, что ко времени реального запуска цифрового рубля мошенники могут подготовиться и внедрить сценарии махинаций с цифровой валютой через фишинговые платежные платформы. Об этом CNews сообщили представители Paygine.

Внедрить фальшивый платежный шлюз в существующие платежные системы хакерам вряд ли под силу — официальные российские платежные платформы надежно защищены, а антифрод-системы все время обновляются. Но мошенники могут воспользоваться тем, что не все россияне достаточно информированы о тонкостях введения цифровой валюты, и создать фишинговые платежные платформы для «оплаты» фальшивым цифровым рублем и похищения реальных средств, предупреждают в Paygine.

«Любые финансовые нововведения сопровождаются одновременно опасениями и любопытством со стороны пользователей. Переходный период тестирования перед массовым внедрением цифрового рубля — удачный период для мошенников, ведь далеко не все жители России четко представляют, как технически будет выглядеть цифровой рубль в обращении, и им можно навязать «свою версию», — сказал Роман Агабаев, заместитель руководителя отдела противодействия мошенничеству финтех-компании Paygine. — Судя по тому, как популярны фишинговые инструменты, мы предполагаем, что аферисты попытаются создать фальшивые аналоги платежных систем, через которые можно будет «раньше всех», «выгоднее», «с кешбэком» оплатить товары или услуги цифровым рублем. Пока не существующем в массовом обращении, конечно. При попытке доверчивого пользователя совершить платеж, такая система будет обращаться в реальным банковским средствам и, с согласия жертвы, переводить деньги мошенникам».

Как и в описанном ЦБ РФ случае с мошенничеством об «инвестициях в цифровые рубли», злоумышленники будут привлекать внимание потенциальных жертв идеями процентов, кешбэка и другой выгоды от цифрового рубля. При этом Банк России неоднократно напоминал, что цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Цифровой рубль не будет участвовать в инвестировании и программах лояльности и кешбэков, на него невозможно будет начислить проценты. «Выгодного курса покупки» (это еще одна приманка мошенников в скам-рассылках) у новой формы валюты также не будет. Цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным: 1 рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль. Кроме того, провести операции с цифровым рублем на сторонней платформе будет невозможно, если у гражданина России нет счета цифровой национальной валюты на платформе Банка России.

«Цифровой рубль сейчас тестируется рядом ведущих российских банков, так как доступ к счетам цифрового рубля будет возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки, — сказал Роман Агабаев. — Со стороны официальных платежных систем тоже предстоит внедрение опции оплаты цифровым рублем при совершении онлайн-оплаты. К примеру, наш финтех-продукт Method предоставляет покупателю все варианты безопасного проведения платежей, от введения данных банковской карты, до СБП, оформления оплаты долями и других. После массового внедрения цифрового рубля современные платежные платформы должны будут внедрить и этот способ оплаты для своих клиентов».

Одним из преимуществ цифрового рубля обещает стать оплата офлайн без доступа к интернету. Но пока в такой технологии нет какой-то конкретики, эта сфера тоже может стать пространством для мошенничества, считают в Paygine. Антифрод-технологии, которые сейчас нацелены на распознавание мошенничества в обращении с безналом, будут адаптироваться под цифровой рубль, но для этого валюта должна войти в массовый оборот. До официального объявления от российского регулятора о внедрении цифрового рубля в России эксперты Paygine советуют воздерживаться от сомнительных операций с новым типом валюты. Сейчас операции с цифровым рублем доступны только участником тестирования. Например, в 2025 г. Чувашия стала одним из пилотных регионов, где проводится эксперимент по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Но такие тесты проводятся в закрытом режиме, получить к ним доступ через рассылки на почту, в SMS и в других подозрительных форматах невозможно, предупреждают в Paygine.