Прогноз «Монк Дидижтал Лаб»: среднее число ИТ-сбоев в России в 2025 году вырастет на 15-20% из-за активного использования ИИ-кодинга

Компания «Монк Дидижтал Лаб» провела исследование, направленное на изучение влияния генеративного ИИ на разработку корпоративных приложений и эксплуатационную стабильность ИТ-ландшафтов в России. По прогнозам аналитиков компании, бурное масштабирование инструментов «ИИ-программирования» (GitHub Copilot, CodeWhisperer, Tabnine, Codeium, GigaChat-Assisted IDE и другие) приведет к росту количества инцидентов в продуктивных средах на 15-20% уже к концу 2025 г. по сравнению с базовым 2023 г.

Эксперты «Монк Дидижтал Лаб» считают, что рост количества ошибок из-за использования генеративного ИИ возможен по ряду причин. Прежде всего, могут возникнуть дополнительные дефекты в ИИ-коде. Разработчики, использующие Copilot, в среднем вносят на 41% больше багов в пул-реквестах, чем при работе без помощника. Также причиной ошибок является усложнение архитектуры. Высокий темп релизов и переход к микросервисам увеличивают число точек отказа. Очень часто разработчики испытывают «ложное чувство безопасности». Сгенерированный код выглядит корректно и реже проходит глубинное peer-review. Еще одной причиной ошибок является дефицит экспертизы. В настоящее время 51% российских компаний признают, что ИТ-инфраструктура пока не готова к продвинутому ИИ-стеку.

Внедрение ИИ-ассистентов в разработку и сопутствующее влияние на надежность ИТ-систем варьируется от отрасли к отрасли. Телеком-операторы активно используют генеративный ИИ для рефакторинга и документирования, а также для обслуживания. Генеративный ИИ помогает писать тесты и симуляции: он может сгенерировать сотни тестовых сценариев пользовательского трафика, чтобы проверить, не сломается ли что-то при выпуске новой функции. Если ИИ ошибется в конфигурационном скрипте для сетевого устройства, это способно вызвать масштабный выход инфраструктуры из строя. В 2025 г. использование ИИ в телеком-сфере будет еще масштабнее, а задачи будут еще сложнее. Эксперты «Монк Дидижтал Лаб» ожидают, что на этом фоне число ИТ-сбоев в телекоме в 2025 г. может вырасти до 15-18%.

В этом году ритейл переживает цифровой бум: сетевые ритейлеры и интернет-магазины активно инвестируют в ИТ (онлайн-продажи, программы лояльности, аналитика). Генеративный ИИ в этой сфере применяется в разных аспектах, в том числе в разработке. Ритейл-разработчики активно пользуются Copilot и Codeium, так как часто пишут на современных языках, хорошо поддерживаемых ИИ. Эксперты «Монк Дидижтал Лаб», считают, что появление ИИ-кода приведет к росту небольших багов в ритейле, но их можно будет быстро устранить. По прогнозам аналитиков компании, число багов в этой отрасли из-за применения генеративного ИИ в 2025 г. может увеличиться на 12-14%.

Финансовая отрасль традиционно находится на острие технологий - банки одними из первых внедряют новые ИТ-подходы для получения преимуществ на рынке. В настоящее время почти все ведущие российские банки либо внедрили, либо экспериментируют с ИИ-помощниками. По мнению экспертов, в 2025 г. в финансовой отрасли возможен небольшой рост мелких сбоев до 8-10% (из-за человеческого фактора: уверенности в правильности ИИ-кода и пропуска ошибок). Производственные компании также активно интересуются ИИ-инструментами. В 2025 г. возможно небольшое влияние генеративного ИИ на промышленные ИТ-сбои, рост числа инцидентов возможен в пределах 5-7%.

Для уменьшения среднего числа ИТ-сбоев, возникших из-за использования GenAI, хотя бы на 5%, специалисты «Монк Диджитал Лаб» рекомендуют российским компаниям принять ряд важных мер. Прежде всего, необходимо внедрить AIOps-платформы, поскольку они в режиме реального времени собирают и нормализуют метрики, логи и трейсы, автоматически коррелируют тысячи алертов в единые инциденты и предсказывают аномалии до их перерастания в сбой. Кроме того, нужно использовать подход Shift-left-безопасность, поскольку интеграция SAST/DAST-сканеров и LLM-Code-Review в CI/CD-конвейеры уменьшает количество уязвимостей на 30-40% до выхода в продакшн. Также важно осуществлять контроль качества подсказок, использовать федеративные модели и проводить кадровый апгрейд.

«GenAI ускоряет time-to-market, но одновременно делает ИТ-ландшафт более уязвимым. Без автоматизированной наблюдаемости результатом станет «технический долг на стероидах». Однако компании, которые ставят AIOps и безопасносый SDLC во главу угла, смогут не только нейтрализовать риск, но и добиться -5% инцидентов к 2025 году», – отметила Елена Синицына, директор по аналитике «Монк Дидижтал Лаб».