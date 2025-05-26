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В «Газпром бурении» внедрили импортонезависимую систему для защиты от утечек данных

«К2 Кибербезопасность» (входит в экосистему ИТ-компании «К2Тех») внедрила полностью импортонезависимую систему для защиты конфиденциальной информации и персональных данных более 6000 сотрудников в корпоративном портале ООО «Газпром бурение». Главный результат проекта — снижение бизнес-рисков российской нефтесервисной компании благодаря защите от возможных утечек из внутренней системы для доступа к корпоративным данным и приложениям, без потери целостности и доступности хранимой на ней информации.

За три месяца команда экспертов «К2 Кибербезопасность» разработала некоробочное решение — подобрала и подключила конфигурацию средств защиты информации от семи отечественных вендоров, интегрированных между собой и с работающей ИТ-инфраструктурой. Выбранная конфигурация включает: решение для анализа защищенности; средства резервного копирования и восстановления; защиту от несанкционированного доступа; антивирус; межсетевое экранирование; защиту веб-приложений и среды виртуализации. Только за период внедрения зафиксировано 23,6 млн запросов к информационной системе; 2,67 тыс. срабатываний правил доступа к системе и шесть инцидентов, связанных с обеспечением ее безопасности. В ходе реализации проекта была использована информация из банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России для устранения известных уязвимостей в прикладном ПО.

«Для ООО «Газпром бурение» было важно защитить данные корпоративного портала и при этом обеспечить совместимость новой системы с другими средствами защиты информации компании, а также ее соответствие всем законодательным требованиям. Это удалось реализовать в сжатые сроки благодаря совместной работе с командой «К2 Кибербезопасность». В перспективе мы планируем расширять защищенный контур на другие информационные системы организации», — отметил заместитель генерального директора по развитию цифровых технологий «Газпром бурение» Дмитрий Гаренских.

«Согласно нашим исследованиям, только треть компаний уверена в своей системе защиты персональных данных. Это особенно критично в преддверии вступления в силу закона повышающего штрафы за утечку ПДн. Для объектов КИИ ситуация усложняется еще и необходимостью реализовывать эффективную кибербезопасность исключительно российскими решениями. Выбранное нами сочетание продуктов только от отечественных разработчиков ранее не применялось на рынке нефтегазовой отрасли и позволило обеспечить комплексную защиту от возможных утечек данных. Проект был также высоко оценен в рамках премии CIPR Digital 2025 и попал в шортлисты номинаций «Цифровая энергия» и «Легенды инфобеза», — сказал директор по развитию бизнеса в «К2 Кибербезопасность» Андрей Заикин.

«Важным фактором успешной реализации проекта в «Газпром бурение» в сжатые сроки стало доверие между заказчиком и нашей командой. При этом одной из ключевых задач нас как ИТ-интегратора было — обеспечить совместимость внедряемых решений разных вендоров. Это было сделано благодаря опыту работы с нефтегазовыми предприятиями и заказчиками из других промышленных отраслей, а также с большим количеством российских поставщиков ПО», — сказал заместитель генерального директора «К2Тех» Игорь Зельдец.

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