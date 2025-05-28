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«ДиалогНаука» провела оценку соответствия банковской группы ТКБ требованиям ЦБ

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершила проект по оценке выполнения требований нормативных документов по защите информации для банковской группы ТКБ.

Банковская группа ТКБ включает Транскапиталбанк (банк ТКБ) и Инвестторгбанк.

Обязательным условием для осуществления банковской деятельности на территории Российской Федерации является следование законодательству в сфере защиты информации и обеспечения безопасности работы при осуществлении банковских операций, в том числе переводов денежных средств.

Банковская группа приняла решение обратиться к компании «ДиалогНаука», владеющей необходимыми знаниями и ресурсами, в качестве исполнителя проекта по оценке выполнения требований нормативных документов по защите информации.

В несколько этапов в рамках проекта были выполнены следующие работы: проведение тестирования на проникновение по модели внешнего и внутреннего нарушителя; проведение оценки соответствия требованиям нормативных документов Банка России по защите информации.

По результатам проведенной оценки специалистами компании «ДиалогНаука» были сформированы отчетные материалы, представлено заключение о выполнении банковской группой требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, необходимое к предоставлению в Банк России, и выданы рекомендации по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности.

«Консультанты «ДиалогНауки» успешно выполнили необходимые работы в срок и в четком соответствии с требованиями нормативных документов Банка России. Благодарим интегратора за профессионализм и слаженное взаимодействие», – сказал Петр Курило, заместитель председателя правления Транскапиталбанка.

«В наши дни соответствие требованиям нормативных документов Банка России по защите информации является одной из ключевых задач для любой финансовой организации. Благодаря слаженному взаимодействию наших консультантов и представителей Заказчика нам удалось оперативно провести все работы по проведению интервью, сбору свидетельств и подготовке отчетных материалов. Со своей стороны, мы благодарим банковскую группу ТКБ за выбор нашей компании в качестве аудитора и надеемся на продолжение сотрудничества в будущем», – сказал Виктор Сердюк, генеральный директор компании «ДиалогНаука».

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