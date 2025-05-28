«Яндекс» выпустил отчет о безопасности детей в своих сервисах

«Яндекс» опубликовал отчет о детской безопасности. В нем рассказывается о мерах, которые сервисы компании принимают для защиты детей: от детского аккаунта в «Яндекс ID» до фильтрации опасного контента с помощью нейросетей. Например, из отчета можно узнать, как технологии помогают оградить ребенка от неподходящих материалов — песен с нецензурной лексикой, «взрослых» сайтов и фильмов. А на корпоративном сайте «Яндекса» появился специальный раздел, посвященный безопасности детей в сервисах компании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Цифровая защита

Для детских аккаунтов в «Яндекс ID «автоматически включается семейный режим с расширенной фильтрацией контента в «Поиске», «Браузер» скрывает ссылки на неприемлемые материалы, а «Кинопоиск» и «Музыка» фильтруют контент «для взрослых». Это помогает родителям защитить ребенка от информации, не подходящей ему по возрасту. В 2024 г. число зарегистрированных детских аккаунтов достигло 1,7 млн — это в полтора раза больше, чем годом ранее.

Семейный режим в «Поиске» скрывает сайты с порнографическими материалами, а при использовании с детским аккаунтом в «Яндекс ID» — дополнительно фильтрует контент по чувствительным темам. На конец 2024 г. семейный режим был активирован у 2,1 млн уникальных пользователей — это в два с половиной раза больше, чем годом ранее.

«Яндекс» — один из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде. Участники Альянса объединяют усилия, чтобы создать безопасное интернет-пространство, где дети смогут учиться, общаться друг с другом и проводить свободное время.

Для определения неуместных материалов на сайтах — порнографии, шокирующих или отталкивающих изображений — «Яндекс» использует технологии компьютерного зрения и большие языковые модели. С помощью нейросетей «Поиск» предотвращает показ неуместного контента в 99,9% случаев.

Контент

«Кинопоиск» при просмотре с детского аккаунта предложит ребенку фильмы и мультфильмы, которые подходят ему по возрасту. Для дополнительного контроля родители могут настроить отдельные детские профили для каждого ребенка и задать пин-код — без него нельзя будет выйти из детского режима. Детский контент на «Кинопоиске» продолжает набирать популярность — в 2024 г. его смотрели 35% аудитории онлайн-кинотеатра.

В «Яндекс Музыке» действуют правила размещения контента, которые позволяют обеспечивать на платформе безопасную среду. Все материалы сначала проверяются с помощью технологий машинного обучения, а затем — вручную. Это позволяет с высокой точностью распознавать контент для взрослых и отмечать его знаком «!». Такие песни и подкасты «Музыка» не включит в детском аккаунте. С апреля 2024 по март 2025 гг. знаком «!» было отмечено 76 967 музыкальных треков и эпизодов подкастов.

Образование

Чтобы дети знали, как вести себя в сети и могли вовремя распознать угрозу, «Яндекс» создал курс «Безопасность в интернете». Он расскажет школьникам 1–4 классов, как не попасться на уловки мошенников, какой информацией не стоит делиться в социальных сетях и как распознать вредоносные письма и ссылки. Курс уже прошли 5 тыс. пользователей.

«Яндекс Учебник» вместе с «Яндекс Браузером» для образовательных учреждений создали интерактивный квест для учеников 7–9 классов. Он состоит из теории и практических кейсов, посвященных правилам безопасности в интернете. Квест доступен всем желающим — его прошли уже более 6 тыс. школьников.

Городские сервисы

«Яндекс Такси» допускает к выполнению поездок с детьми водителей-партнеров со стажем больше трех лет, высокими оценками и хорошими отзывами. Партнеры могут пройти дополнительное обучение — на нем расскажут, например, как правильно закрепить детское кресло и что делать, если ребенок в поездке ведет себя беспокойно.

«Яндекс Go» разрешает ездить на самокатах только с 18 лет. Если арендовать самокат попытается тот, кто младше, ему закроют доступ к сервису до достижения нужного возраста. В 2024 г. такое ограничение было установлено для 22 тыс. аккаунтов.