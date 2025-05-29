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Netopia расширяет поддержку платформы Firewall Compliance: теперь с Positive Technologies NGFW

Netopia продолжает развивать флагманскую платформу сетевой безопасности Netopia Firewall Compliance. Теперь решение поддерживает и межсетевые экраны от Positive Technologies – российского разработчика средств кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Netopia.

Расширение перечня поддерживаемого оборудования стало логичным продолжением развития продукта. В недавнем релизе в состав платформы был добавлен новый модуль Change Management, обеспечивающий автоматизированное управление изменениями политик межсетевых экранов. Это функциональное расширение упростило контроль за безопасностью сетевой инфраструктуры и снизило риски, связанные с ручным внесением изменений.

Поддержка NGFW от Positive Technologies открывает для заказчиков возможности более гибкого построения защищенной сетевой инфраструктуры с использованием всего многообразия российских производителей оборудования.

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