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Почти четверть промышленных предприятий за два года понесла убытки свыше $5 млн каждое в результате кибератак

Более половины промышленных предприятий в мире оценивают финансовый ущерб от кибератак за 2023-2024 гг. в сумму свыше $1 млн. При этом почти каждая четвёртая организация (23%) потеряла из-за них от 5 миллионов долларов США, ещё 2% — не менее $10 млн. Об этом говорится в совместном исследовании «Лаборатории Касперского» и VDC Research «Обеспечение промышленной безопасности с помощью специализированных решений».

Исследование показало, что в число наиболее распространённых статей расходов входит реагирование на инциденты (22%), упущенная выгода (19%), незапланированные простои производства (17%), ремонт и замена оборудования или другого имущества (19%), выплата выкупа злоумышленникам (12%), поломка или утрата инвентаря, использовавшегося в процессе работы (12%).

Один из наиболее существенных факторов, влияющих на траты организаций, — это именно незапланированные перерывы производства, поскольку они могут сильно затянуться и продолжаться значительное время. Так, 70% опрошенных сталкивались с длительными простоями — от 4 до 24 часов. Такие ситуации могут заметно снизить доход предприятий, нарушить внутренние процессы, а также пошатнуть доверие клиентов.

«Незапланированные простои — серьёзная проблема для промышленных и производственных организаций, поскольку такие ситуации могут привести к ощутимым финансовым потерям. Чтобы предотвратить сбои в работе оборудования и другие проблемы, важно не только внедрять стратегии, обеспечивающие надлежащее техническое обслуживание, но и укреплять систему кибербезопасности. Если не уделять достаточно внимания цифровым рискам, все усилия, направленные на предотвращение остановок и сохранение прибыли предприятия, могут оказаться неэффективными», — сказал Андрей Стрелков, руководитель направления развития продуктов для промышленной безопасности «Лаборатории Касперского».

В отчёте представлен анализ текущего состояния кибербезопасности АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическим процессом) и описаны ключевые технологические и бизнес-тренды, влияющие на промышленные организации по всему миру, а также перечислены лучшие практики, внедряемые для решения возникающих проблем.

«Лаборатория Касперского» предлагает для промышленных предприятий экосистему, сочетающую в себе специализированные защитные технологии, а также опыт и знания экспертов. Её ключевой компонент — нативная XDR-платформа Kaspersky Industrial Cybersecurity (KICS). Решение обеспечивает комплексную безопасность инфраструктуры и предоставляет такие возможности как безопасное реагирование на инциденты, централизованное управление активами, аудит и оценка рисков, а также позволяет масштабировать защиту в сложных распределённых средах.

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