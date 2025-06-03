«Газинформсервис» возглавит разработку реестра доверенных технологий ИИ

Компания «Газинформсервис» отчиталась о результатах рабочей группы Консорциума исследований безопасности ИИ по созданию и функционированию реестра доверенных технологий ИИ. Лидия Виткова, начальник аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис», сообщила, что разработка реестра стартует в 2025 г., пилотный запуск запланирован на 2026 г, а полноценное функционирование — на 2027 г. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

«Пилотный запуск в 2026 г. позволит протестировать взаимодействие модулей системы как внутри, так и с внешними информационными системами», — сказала Виткова.

Рабочая группа, созданная в декабре 2024 г. в рамках Консорциума исследований безопасности технологий ИИ, уже разработала проект Концепции, провела форсайт с участием ключевых стейкхолдеров и стратегическую сессию. «Учитывая мнения и предложения всех заинтересованных сторон, мы создали драфт архитектуры будущего реестра», — сказала Виткова.

В настоящее время рабочая группа формирует список функциональных требований к компонентам реестра. Проект технического задания планируется завершить к концу августа 2025 г., а этап проектирования, включая разработку MVP для некоторых модулей, начнется в декабре 2025 г.

Дмитрий Служеникин, помощник начальника аналитического центра компании «Газинформсервис» и советник по специальным проектам АНО «НТЦ ЦК», подчеркнул, что создание Консорциума — прямой ответ на задачи, поставленные Национальной стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 г.