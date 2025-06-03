«Информзащита»: число DDoS-атак выросло на 50% в 2025 году

Согласно исследованию специалистов «Информзащиты», в I квартале 2025 г. количество DDoS-атак увеличилось на 52% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Эксперты связывают это с распространением DDoS-as-a-service (DaaS), а также с социальными и политическими событиями.

«DaaS позволяет клиентам за определенную плату осуществлять DDoS-атаки на конкретные цели. Соответственно, теперь не нужно обладать необходимыми техническими навыками, чтобы вывести из строя какую-либо систему. А цели атаки могут варьироваться от финансового вымогательства до политического заявления», – сказал эксперт-киберкриминалист центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич.

Также данные исследования показывают, что продолжительность DDoS-атак в этом году уменьшилась, при этом повысилась их эффективность. Чаще всего атакам подвержены организации из сферы финансов (44%), здравоохранения (13%), телекоммуникации (10%) и государственного сектора (8%).

«Сокращение времени атаки не означает, что угроза уменьшается — наоборот: компаниям необходимо реагировать быстрее и дополнительно оптимизировать свои защитные механизмы. Киберпреступники используют мощные ботнеты и все более сложные методы атак, увеличивая скорость и воздействие DDoS-атак. Организации, которые не адаптируют свою стратегию безопасности постоянно, рискуют стать жертвами целевых атак», – отметил Чич.

Для эффективного противодействия угрозам DDoS «Информзащита» рекомендует организациям внедрять решения, которые предоставляют информацию об угрозах в реальном времени и могут автоматически обнаруживать и блокировать вредоносный трафик по различным протоколам и векторам атак.