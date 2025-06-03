StormWall обеспечит защиту клиентов Selectel от DDoS-атак

Российский разработчик решений по защите от DDoS-атак StormWall и независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel объявили о партнерстве. В рамках сотрудничества StormWall и Selectel предоставят клиентам защиту от DDoS-атак любой сложности. Теперь на ресурсах провайдера доступны решения вендора для защиты сайтов, сетей и сервисов.

По данным аналитического центра StormWall, в I квартале 2025 г. количество DDoS-атак в России выросло на 62% по сравнению с I кварталом 2024 г. Эту статистику подтверждает и собственная аналитика Selectel: по данным провайдера, количество и интенсивность атак стремительно растет — во втором полугодии 2024 число инцидентов увеличилось в 2,5 раза относительно первой половины года. Всего за прошлый год силами Selectel было отражено более 112 тыс. атак, направленных на ИТ-инфраструктуру клиентов.

В такой ситуации для провайдеров ИТ-инфраструктуры становится особенно важно предоставить клиентам надежную защиту от современных киберугроз. Эффективно противостоять DDoS-атакам можно только с помощью специализированных решений.

«Рост числа угроз в области информационной безопасности оказывает значительное влияние на IT-рынок. Увеличение числа кибератак, включая DDoS и целевые взломы, заставляет компании искать более надежные способы защиты данных. Для нас важно обеспечивать бесперебойную работу ресурсов наших клиентов в условиях постоянно растущих и усиливающихся внешних угроз. Сотрудничество со StormWall позволит нам расширить спектр доступных клиентам решений по защите IТ-инфраструктуры и дополнительно усилить её безопасность за счет профессиональных сервисов и экспертизы нового партнера», — отметил Антон Ведерников, руководитель направления продуктовой безопасности Selectel.

Сотрудничество Selectel и StormWall — это объединение опыта и технологической экспертизы двух компаний. Совместно партнеры предлагают рынку востребованное решение: комплексную защиту от DDoS-атак, включая фильтрацию на уровне L7, с возможностью быстрого подключения и удобным управлением.