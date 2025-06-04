Российские компании охотятся за белыми хакерами: сколько готовы платить специалистам по ИБ

Аналитики АО «Кибериспытание» и сервиса HH.ru провели совместное исследование по дефициту кадров среди специалистов по информационной безопасности и разработчиков ИБ систем, в том числе и этичных, «белых» хакеров, специалистов по тестированию на проникновение. Об этом CNews сообщили представители АО «Кибериспытание».

За 2024 г. Федеральной службой безопасности России зарегистрировано более 640 тыс. случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб от киберпреступлений составил свыше 170 млрд руб. С каждым годом их число растет, при этом около 40% из всех видов регистрируемых в России преступлений приходится на кибермошенничество — и этот показатель также увеличивается.

По этим причинам растет и спрос на специалистов по информационной безопасности, причем самыми востребованными ИБ специалистами оказались белые хакеры — число вакансий для них в этом году выросло на 20%.

«Оценить уровень защищенности бизнеса невозможно без привлечения этичных хакеров, другого объективного способа понять, насколько состоятельна выстроенная защита, просто не существует. Поэтому спрос на услуги специалистов по тестированию на проникновение особенно острый. Как в контексте найма таких специалистов в штат компании, так и для привлечения в проектных форматах — багбаунти программ, и кибериспытаний, например», — сказала Наталья Воеводина, генеральный директор АО «Кибериспытание».

В ретроспективе последних пяти лет рынок труда в информационной безопасности вырос следующим образом: в 2022 г. по сравнению с 2021 г. — на 12%, в 2023 г. на 17%, в 2024 г. на 18%. За первые четыре месяца 2025 г. этот показатель уже составил 71% от годового объема вакансий за 2021 г.





«Количество кибератак в последние годы в среднем растет на 5-15% в квартал. С начала 2025 г. уже случилось несколько новых заметных киберинцидентов, причем эксперты прогнозируют рост успешных атак до 10%. По этим причинам рынок перестраивается, компании активно ищут ценные кадры, а спрос на опытных специалистов по ИБ растет и будет продолжать расти дальше год к году», — сказал Азиз Алимов, член экспертного савета АО «Кибериспытание».

Сколько платят

Заработная плата специалистов в сфере ИБ также растет: в 2023 г. по сравнению с 2022 г. — на 12%, а в 2024 г. по сравнению с 2023 г. — на 14%. Если в 2022 г. средняя зарплата работников составляла 71,8 тыс. рублей, то в 2024 — уже 91,3 тыс. К маю 2025 г. медианный заработок таких сотрудников составил 99,9 тыс. руб. Важно отметить, что с 2023 г. этот показатель превышает средний доход остальных ИТ-специалистов на 3,6 - 4,5%.





В целом специалисты по ИБ получают зарплату существенно выше рынка, при этом все зависит от опыта. Так, в 2025 г. специалист по ИБ без опыта может претендовать на зарплату 56,6 тыс. руб., а кадрам с опытом более шести лет предлагают в среднем 259,2 тыс. руб.





Тем временем доход белых хакеров выстраивается иначе, чем заработок инхаус специалистов. Большинство из них принимают участие в проектной деятельности — например, в кибериспытаниях или багбаунти-программах. Такие специалисты тестируют компании на киберустойчивость и зарабатывают на этом миллионы рублей — по данным проекта «Кибериспытание» выплаты трем ведущим этичным хакерам в программах в 2025 г. составили: 5,6 млн и по четыре млн руб. соответственно.