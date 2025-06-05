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Герметичный контур для документооборота: базы Directum под защитой Jatoba

Компании «Газинформсервис» и Directum подтвердили корректность взаимодействия своих продуктов. По итогам испытаний, проведенных специалистами обеих организаций, выдан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Система управления базами данных (СУБД) Jatoba версии 6.х.х разработана компанией «Газинформсервис», которая специализируется на обеспечении информационной безопасности. СУБД обладает функциями защищенности, включая отказоустойчивые и высокопроизводительные кластерные решения.

Испытания подтвердили: Jatoba может использоваться с продуктами Directum RX, Directum HR Pro, Directum Projects, Directum ESM и Directum Lite. Совместная работа позволяет использовать возможности продуктов: обеспечивать защиту данных и оптимизировать документооборот, предотвращая возможность утечек.

«Синергия этих продуктов позволяет создать наиболее защищенную и отказоустойчивую архитектуру документооборота в организации заказчика. Поэтому Jatoba и Directum — это безупречная комбинация для организаций, стремящихся обеспечить защиту данных и эффективную цифровизацию процессов и документооборота», — отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД Jatoba компании «Газинформсервис».

«В условиях растущих угроз кибербезопасности такое сотрудничество становится особенно актуально. Уверен, что совместные усилия наших компаний помогут многим организациям не только минимизировать риски утечек данных, но и значительно ускорить процессы цифровой трансформации», — сказал Дмитрий Петров, директор по инвестиционным инициативам компании Directum.

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