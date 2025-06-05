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Вышла новая версия DLP-системы Falcongaze SecureTower 7 Oxygen

Компания Falcongaze обновила свою систему защиты данных и предотвращения утечек информации. 5 июня 2025 г. вышла новая версия — SecureTower 7 Oxygen.

Одно из ключевых нововведений отвечает потребности многих российских организаций в переходе на отечественные операционные системы — теперь серверы SecureTower могут полноценно работать в среде Linux. Сегодня SecureTower поддерживает несколько серверных дистрибутивов Linux, включая отечественныеAstra Linux (от версии 1.8 и выше) и «Ред ОС» (от версии 8 и выше).

Еще одно улучшение касается удобства получения уведомлений — теперь пользователи могут получать уведомления обо всех событиях системы не только на электронную почту, но и в Telegram.

Реализовано гибкое разделение прав доступа к модулям политик безопасности и анализа рисков — теперь можно задавать индивидуальные права доступа для каждого правила и группы правил. Каждый специалист по безопасности будет видеть только те правила и те инциденты, на которые у него есть права. Также появилась возможность назначать ответственного за обработку инцидентов в настройках правила безопасности. Всем инцидентам выбранного правила будет назначено указанное ответственное лицо.

Это позволяет создать в компании надежную и многоуровневую систему доступа к событиям системы.

Для улучшения качества преобразования голосовых вызовов и аудиосообщений внедрена новая современная модель распознавания речи Whisper.

В модуле «Панель мониторинга» в дополнение к семи типам виджетов добавился еще один — «Последние события». В настройках виджета можно выбрать отображение сразу всех событий, только инцидентов или только заблокированных событий. Также можно настроить отображение событий по конкретным пользователям. Кликнув по интересующему событию, можно посмотреть подробную информацию о нем.

В дашбордах также есть нововведения — все для удобства пользователей.

Появилась возможность drag & drop. Теперь можно не только изменять положение виджетов через контекстное меню, но захватывать их курсором и переносить в нужный сектор рабочего окна. Если при этом зажать клавишу Control, то виджет скопируется.

Настройка панели дашбордов для нового сотрудника стала проще благодаря возможности экспорта и импорта виджетов.

Функция копирования виджета или дашборда в буфер обмена — небольшое, но полезное обновление, позволяющее оперативно делиться данными панели мониторинга с другими сотрудниками.

В ближайшем будущем в SecureTower будет добавлена функция создания отчетов на основании виджетов. Она позволит более детально изучать информацию, отображенную на виджете.

В новой версии расширены возможности контроля рабочих станций под управлением macOS. Теперь система отслеживает загрузку ресурсов компьютера и контролирует копирование файлов на накопители. Поддерживается как запрет записи на определенные накопители, так и запрет записи по названиям и расширениям файлов.

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